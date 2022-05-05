Samsung, Esnek Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Geliştiriyor

Samsung'un kaydırılabilir ekranlı yeni bir telefon üzerinde çalıştığı açığa çıktı. Bu telefonu dikkat çekici kılan şeyse ekranın esnek bir yapıda oluşu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) ait internet sitesinin patent veri tabanı bölümüne eklenen akıllı telefon, kaydırılabilen bir ekrana sahip. Kullanıcı, telefondaki ilgili bölümü çektiği zaman akıllı telefonunun ekranını da büyütmüş olacak.

Patent görsellerine baktığımızda, Samsung'un üzerinde çalıştığı telefonun kaydırılabilir ekranının esnek bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yani ekran bir nevi esneyerek ve kaydırılarak yer değiştiriyor ve telefonun arka kısmında da ekran bulunuyor. Bu durum, arka kamerayı kullanarak özçekim yapmayı kolaylaştıracak. Samsung'un patentlediği bu cihazın gerçek bir ürün haline gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Samsung'un yeni telefonu böyle görünebilir

WIPO'da yer alan patent görselleri, akıllı telefonun üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu kamera kurulumunun teknik detayları net değil. Bu arada; telefonun kaydırılabilir ekranında bir ön kamera deliğinin bulunacağını da belirtmeden geçmeyelim.

Samsung gibi şirketler, sürekli yeni ürün patentleri alıyorlar. Ancak bu patentlerin yalnızca bazıları ticari ürünler haline geliyor. Diğer patentler ise tarihin tozlu raflarına gömülüyor. Mevcut koşulları göz önünde bulundurduğumuzda; şirketlerin daha çok katlanabilir ekranlara odaklandığını biliyoruz. Eğer bu yaklaşım devam ederse; Samsung'un WIPO'daki yeni telefonuyla tanışma şansımızın düşük olduğunu söyleyebiliriz.