Samsung’un bugün gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde karşımıza çıkan tüm yeniliklere gelin birlikte göz atalım.

Samsung, bugün tanıttığı Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra ile pek çok Android kullanıcısının şimdiden beğenisini topladı. Ayrıca Samsung, etkinlikte yeni tablet ailesi Galaxy Tab S8'i de kullanıcılarının beğenisine sundu.

Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22 ailesinin ve yeni Galaxy Tab S8 ailesinin yanında bir de bu cihazlara ve Galaxy ekosistemine güç veren yeni teknolojiler tanıtıldı Bizde sizler için bu teknolojileri bir araya getirdik.

İşte Samsung’un yeni teknolojileri ve özellikleri;

Samsung'un ekrana ne çizeceğinizi önceden bilen akıllı kalemi: S-Pen

Daha önceleri Samsung Galaxy Note serilerinde gördüğümüz S-Pen, Note serisinin sonlandırılmasıyla birlikte S22 Ultra’da kullanılmaya başladı. Yapılan bu değişiklikle birlikte S-Pen’de tabii ki çok daha gelişmiş bir hâl aldı. Samsung’un açıklamasına göre bu yeni S-Pen’in çok daha hızlı olacağını açıkladı.

Bu sayede kullanıcılar herhangi bir gecikme hissetmeyecek ve daha verimli çalışabilecek. Samsung tarafından geliştirilen yapay zekâ sayesinde S-Pen, sizin ekrana çizdiklerinizi tahmin edecek ve çizimlerinizi düzeltecek.

Samsung telefonlardaki ısınma sorununu çözen yeni teknoloji: ‘Gel TIM’

Telefonlar güçlendikçe daha büyük bataryalara ihtiyaç duyar olmuştu. Daha büyük bataryalar ise daha çok enerji ve dolayısıyla daha çok ısınma anlamına geliyordu. Samsung, ürettiği yeni Gel TIM teknolojisi ve hava kanalları ile bu ısınma sorununa bir çözüm bulduğunu açıkladı.

‘Gel TIM’ adı verilen teknoloji sayesinde ısı transferini 3.5 kat arttırdığını açıkladı. Bu yeniliğe ek olarak ek olarak yeni bir hava dağıtım kanalı tasarımı yaptıklarını belirten Güney Koreli teknoloji devi, bu sayede telefonların ısınma sorununun önüne geçeceklerini açıkladı.

Samsung'un ekran parlaklığını her ortama göre ayarlayan yeni algoritması: Vision Booster

Özellikle parlak güneşin altında telefonumuzun parlaklığı ne kadar açarsak açalım ne yazık ki yeterli olmuyor. Bazen de ekranı görebilsek bile birçok detayı yüksek parlaklık nedeniyle kaçırabiliyoruz. Bu konuya da el atan Samsung mühendisleri, Vision Booster adını verdikleri teknolojiyi, Unpacked etkinliğinde tanıttı.

Bu teknoloji, yüksek ışık altında telefonun parlaklığını 1750 nite kadar çıkarıyor ve ekrandaki görüntüyü tarayarak görüntünün iyileştirilmesi için gereken düzenlemeleri otomatik olarak yapıyor.

Samsung'un gece çekilen video ve fotoğraf kalitesini artıracak yeni teknolojisi: Nightography

Telefon kameraları günümüzde muhteşem fotoğraflar çekebilse de ne yazık ki aynı şeyi düşük ışıkta başaramıyor. Bu sorunun farkında olan Samsung ise Nightography adını verdiği bir dizi teknoloji ile bu durumu tersine çevirmeyi hedefliyor. Galaxy S22 Ultra’da bulunan ‘Adaptive Pixel’ teknolojisi, 2.4 mikrometre büyüklüğündeki ‘piksel sensörleri’ sayesinde fotoğraf çekimlerinde daha fazla ışığın yakalanmasını sağlıyor. Daha sonra telefonun yapay zekâsı, birden fazla fotoğraf çekerek bu fotoğrafların içinden en iyilerini otomatik olarak seçiyor ve birleştiriyor.

Birleştirilen fotoğraflar daha sonra tekrar yapay zekânın maharetli ellerine teslim ediliyor ve yapay zekâ fotoğrafların netliğini artırıyor. Benzer işlemler tabii ki video modunda ve selfie modunda da yapılıyor. Video modunda ek olarak OIS (Optik Görüntü Sabitleme) VDIS (Video Dijital Görüntü Sabitleme) kullanılarak videoların çok daha net görünmesi sağlanıyor.

Yeni Galaxy Watch 4 artık çok daha akıllı

Bugün yapılan etkinlikte tanıtılan Samsung Galaxy Watch 4’ün önceki Galaxy Watch modellerinde çok daha güçlü olacağı söylendi. Yeni Wear OS ile gelecek olan Watch 4, Youtube Music dahil olmak üzere binlerce uygulamayı destekleyecek. Yakında Google Asistan desteğinin de geleceği açıklanan Galaxy Watch 4’e aynı zamanda çok daha gelişmiş koşu ve spor aktivitelerinin ekleneceği ve uykuyu düzenlemeye yardımcı ‘Sleep Coaching’ (Uyku Koçluğu) isimli bir özelliğin de ekleneceği duyuruldu.

One UI 4: Çok daha güçlü, çok daha gizli

Etkinlikte detayları açıklanan One UI 4’ün Android 12 ile gelen gizlilik özelliklerini geliştirerek kullanıcılarına sunacağı açıklandı. Konum ve diğer izinlerin çok daha detaylı bir şekilde ayarlanabileceği bu yeni arayüz, kullanıcıların kendini güvende hissetmesini sağlayacak.

Buna ek olarak ‘Galaxy Experience’ (Galaxy Deneyimi) adını verdikleri sistem sayesinde artık telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınız arasında dosya ve uygulama paylaşmak çok daha kolay olacak. Yine aynı sistemin bir parçası olarak S22 Ultra ve Galaxy Tab S8 ailesindeki tabletlerde bulunan S-Pen’lerin birbirleriyle uyumlu çalışacağı da açıklanan bilgiler arasında.

Samsung Wallet

Daha önce Samsung cihazlarda bulunan Samsung Pay uygulamasının çok daha kapsamlı bir versiyonu olan Samsung Wallet, kimliklerinzi, pasaportlarınızı, kartlarınızı ve hatta kripto varlıklarınızı güvenle saklayabileceğiniz bir sanal cüzdan uygulaması olacak. 2022 yılı içinde çıkış yapması planlanan Samsung Wallet, Samsung’un akıllı cihazlarında kullandığı donanımsal koruma sistemi olan Knox ile korunacak.

Samsung Galaxy S22 ailesi için ön inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz