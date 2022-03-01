Samsung Galaxy Note Serisinin Fişi Resmen Çekildi

Samsung'un yıllardır pek çok telefon ile karşımıza çıktığı Galaxy Note serisinin fişi resmen çekildi. Uzun süredir devam eden 'Note serisi artık olmayacak' haberlerine, Samsung cephesinden resmi onay geldi.

Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Unpacked etkinliği ile yeni Galaxy S22 ailesini karşımıza çıkarmış; tanıttığı yeni teknolojiler ile teknoloji severleri heyecanlandırmayı başarmıştı. Galaxy S22 serisinden haberlerin gelmeye başladığı ilk günlerden itibaren ise bu serinin Note serisi ile 'kırma' bir üye barındıracağı; çünkü artık Note serisinin devamının gelmeyeceği söyleniyordu.

Note serisinin gelmeyeceğine dair söylentilerin en büyük kaynağı ise geçtiğimiz yıl bir Note cihazının gelmemiş olmasıydı. Bu söylenitler devam ederken Galaxy S22 serisinin S Pen ile gelmesi ve S22 Ultra'nın 'yeni Note' telefonu olarak anılması sonrası iddialar iyice güçlenmişti ki beklenen açıklama sonunda geldi.

Note serisinin fişi resmi olarak çekildi

Samsung Electronics Mobil CEO'su ve başkanı TM Roh, yaptığı yeni bir açıklama ile artık yeni bir Galaxy Note telefonunun gelmeyeceğini resmi olarak duyurmuş oldu. Bu da Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'nın bu tarihi serinin son üyeleri olduğu anlamına geliyor.

Samsung'un bir yandan yeni katlanabilir ekranlı telefonları ile karşımıza çıktığı Z serisini de düşünürsek şirketin gelecekte yeni modellerle karşımıza çıkmak için yeterli alanı var. Dolayısıyla aslında Note serisinin artık gelmeyecek olması; S serisi üyelerinin Note serisini yerini zaten almış olmasının da etkisiyle çok da büyük bir etki yaratmayacak gibi görünüyor.