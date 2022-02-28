Samsung Galaxy Book2 Business Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, iş odaklı yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book2 Business'ı duyurdu. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek dizüstü bilgisayar, yüksek performansına ek olarak BIOS ve sistemi korumaya yarayan ekstra özellikler sunuyor. Galaxy Book2 Business'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği etkinlikte iş odaklı yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book2 Business'ı tanıttı. Hem Samsung'un kendi güvenlik özellikleri hem de Intel'in Hardware Shield Technology isimli teknolojisi ile donatılan dizüstü bilgisayar, hibrit çalışma ortamının hakim olduğu şu günlerde pek çok işletmenin ve profesyonelin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı tüketicilere neler sunuyor?

Samsung Galaxy Book2 Business, 14 inç büyüklüğünde FHD çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. Ekranın ince diyebileceğimiz çerçevesinde yer alan kamera ise 1080p çözünürlük sunuyor. 1.51 kilogram ağırlık ile mobiliteyi kolaylaştıran dizüstü bilgisayar, çalışanları yarı yolda bırakmayacak 51.5 Wh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Karşınızda Samsung Samsung Galaxy Book2 Business

Samsung'un iş odaklı yeni dizüstü bilgisayarı, Intel vPro olarak isimlendirilen ve gerek BIOS gerekse sistemin korunabilmesi için ekstra güvenlik özellikleri sunan 12. nesil Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerinden güç alıyor. Intel'in entegre GPU'suna ek olarak NVIDIA GeForce MX570 A GPU'yu barındıran dizüstü bilgisayar, 64 GB'ye kadar RAM, 1 TB'ye kadar depolama alanı ile tercih edilebiliyor. Samsung, bu dizüstü bilgisayarın olası tehditleri anında tespit edebildiğini, siber saldırı durumlarında BIOS'un yedeklenmesine imkan tanıyıp sonraki süreç için sistem kurtarmayı sağladığını ifade ediyor. Dizüstü bilgisayar, parmak izi okuma sensörü ile kızılötesi kamera gibi bazı ekstra güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Samsung Galaxy Book2 Business, bağlantı özellikleri açısından da etkileyici özellikler sunuyor. Örneğin bu dizüstü bilgisayarda 1 adet USB Type-C, 2 adet USB Type-A, Thunderbolt 4, HDMI 2.0 ve kulaklık/mikrofon girişi bulunuyor. Dizüstü bilgisayarın şarj edilebilmesini sağlayan USB Type-C girişinin 65 watt hızlı şarj desteği sunduğunu da belirtelim.

Samsung'un iş odaklı yeni dizüstü bilgisayarı nisan ayı itibarıyla piyasaya sürülecek. Samsung Galaxy Book2 Business'ın fiyatını da nisan ayı içerisinde öğrenme imkanı yakalayacağız.