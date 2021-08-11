Samsung'tan Teknoloji Bombardımanı: İşte Yeni Ürünler

Güney Koreli Samsung, üçüncü nesil katlanabilir telefonlarını tanıttı. Açıldığında bir tablet olan Galaxy Z Flip 3 ve kapandığında cüzdan gibi az yer kaplayan Galaxy Z Flip 3, yılın en üst düzey telefonları oldu. Samsung'un yeni akıllı saati ve kablosuz kulaklığı da sahneye çıktı.

Tüketici tarafında her ne kadar yeterli ilgi bulunmasa da katlanabilir telefonlar, akıllı telefon üreticileri için bir itibar meselesi. Samsung ise artık üçüncü neslini ürettiği Galaxy Z serisi akıllı telefonlarla her yıl 1 değil, 2 telefonu aynı anda tanıtıyor. Hatta bir adım daha öteye giden Samsung, bu yıl Note serisinden yeni bir telefon tanıtmak yerine tahtı tamamen Galaxy Z ailesine bıraktı.

Açıldığında tam anlamı ile bir tablete dönüşen Galaxy Z Fold 3, kapandığında sıradan bir akıllı telefon oluyor. Galaxy Z Flip 3 ise sıradan bir telefonun tam ortadan katlanarak cüzdan formuna kavuştuğu bir tasarıma sahip. Üstelik her iki telefon da tamamen su geçirmez, ön kameraları ise kapatıldığında ekranın altına gizleniyor.

Samsung’un bugün tanıttığı tüm ürünlere aşağıdan hızlıca göz atabilirsiniz:

Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını yerinde inceledik: