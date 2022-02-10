Samsung Galaxy S22 Türkiye'deki Ön Sipariş Tarihi Açıklandı

Samsung Türkiye, Galaxy S22 ailesinin ön sipariş takvimini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre ön siparişler, 4-13 Mart aralığında verilebilecek. Peki telefonların Türkiye fiyatları ve teslimatlarıyla ilgili bilgiler ne durumda?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S22 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Samsung Türkiye, bu akıllı telefonu satın almak isteyen tüketiciler için hazırladığı yol haritasını resmen açıkladı. Ancak telefonların fiyatları hala belli değil.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurduğu yeni akıllı telefonlar, etkileyici özelliklerle geldiler. Özellikle de Galaxy S22 Ultra, Samsung için de tüketiciler için de özel bir yere sahip olacak. Zira bu akıllı telefon, tarihte ilk kez dahili S Pen kalemiyle kalemine sahip Galaxy S serisi telefon olarak karşımıza çıkacak. Peki bu özel telefona Türkiye'den sahip olmak isteyen tüketicilerin ne zamana kadar beklemeleri gerekecek?

Ön sipariş tarihi 4-13 Mart aralığında olacak

Samsung Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre ülkemizdeki tüketiciler, bu akıllı telefonlar için 4-13 Mart tarihleri aralığında ön sipariş verebilecekler. Bu süreçte tüm modeller, tüm renk ve depolama alanı seçenekleriyle ön satış kapsamında sipariş verilebilecek. Ancak telefonların teslimatları ile ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil.

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Samsung Galaxy S22 ailesi için hazırladığımız ön inceleme videomuzu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.