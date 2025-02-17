Samsung'un üçe katlanan akıllı telefonuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Telefonun küresel çapta piyasaya sürülmeyeceği iddia edildi. Peki Samsung, neden böyle düşünüyor?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen üç katlı telefonu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bilindik bir sızıntı kaynağı, bu telefonun küresel çapta satışa sunulmayacağını söyledi. Yani çok fazla paranız olsa bile Samsung'un üçe katlanan telefonunu Türkiye'den satın alamayabilirsiniz.

Yapılan açıklamalara göre Samsung, yaklaşmakta olan telefonunu belirli pazarlar için satışa sunacak. Bu pazarların hangileri olacağı şimdilik belli değil. Ancak alınan karar da şaşırtıcı değil. Çünkü bu akıllı telefon yüksek fiyatlı olacak ve Samsung, tüm ülkelerde aynı ilgiyi görmeyebileceğini düşünüyor.

Telefonun bazı özellikleri de paylaşıldı

Edinilen bilgilere göre Samsung'un üçe katlanan telefonu, kırışıklık açısından herhangi bir iyileştirme sunmayacak. Bunun nedeni, üç katlı bir telefon üretmenin zaten çok zor olması. Ayrıca bu akıllı telefon, her tarafında düz çerçeveler barındıracak. Tüm bunlara ek olarak en arka katman, dairesel olarak tasarlanmış kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Samsung'un üçe katlanan telefonunun 2025 yılı içerisinde duyurulacağını biliyoruz ancak bununla ilgili net bir takvim yok. Tabii zaman daraldıkça Samsung'un üçe katlanan telefonuyla ilgili iddia kazanın da kaynamaya başlayacağını söyleyelim.