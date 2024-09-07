Samsung, IFA 2024'te AI destekli ev aletleri, yeni Galaxy Book bilgisayarlar ve Music Frame ile teknoloji dünyasında dikkat çekti.

Samsung Electronics, 6-10 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2024'e katıldı. Şirket bu yıl "Herkes İçin Yapay Zeka" temasıyla fuarda yer alıyor.

Henüz devam eden bu fuarda teknoloji dünyasından birçok marka da yer alıyor ve en son ürünlerini sergiliyor. Samsung'un şu ana kadar duyurduğu ürün ve hizmetler ise aşağıdaki gibidir:

1. Music Frame Special Edition

Samsung, IFA 2024'te müzik tutkunlarına yönelik olarak "Wicked" müzikali temalı özel bir Music Frame sürümü tanıttı. Bu model, tasarımıyla dikkat çekiyor ve diğer Samsung cihazlarıyla otomatik senkronizasyon sağlıyor.

2. Galaxy Z Flip6

Olimpiyat sporcularına sunulan Galaxy Z Flip6, AI özellikleriyle donatılmış bir şekilde tasarlandı. Yeni fonksiyonları arasında dil çevirisi ve yüksek kaliteli selfie çekimleri yer alıyor.

3. Galaxy Ring

Samsung'un yeni akıllı yüzüğü, parmak hareketleriyle cihazları kontrol etmeye imkan tanıyor. Örneğin, parmak dokundurarak telefonun kamerasını aktifleştirmek mümkün.

4. AI Hybrid Refrigerator

Yeni AI Hybrid Refrigerator, çiftli soğutma teknolojisi kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor. AI tarafından yönetilen bu buzdolabı, verimli soğutma deneyimi sunarak enerji tüketimini azaltıyor.

5. Hydro Unite ClimateHub

Hydro Unite ClimateHub, evdeki enerji kullanımını daha kolay yönetmeye olanak tanıyor ve çevresel etkileri minimize ederek enerji verimliliğini artırıyor.

6. SmartThings

Samsung'un akıllı ev platformu SmartThings, AI destekli yeni fonksiyonlar sunuyor. Bu fonksiyonlar arasında sesli komutlarla ev eşyalarını kontrol etme ve enerji kullanımını optimize etme özellikleri bulunuyor. Ayrıca, SmartThings Pro versiyonu işletmeler için daha gelişmiş yönetim imkanları sağlıyor.

7. Neo QLED 8K AI TV

Samsung'un yeni TV'si, AI destekli NPU ile içerikleri upscaling yaparak yüksek kalitede görüntü ve ses sağlıyor. Ayrıca AI Auto Game Mode ve Generative Wallpaper gibi özellikler sunuluyor.

8. Galaxy Book

Samsung, IFA 2024'te yeni Galaxy Book bilgisayarlar ile dikkat çekti. Yeni ürünler arasında yer alan Galaxy Book bilgisayarlar gelişmiş AI teknolojileri ile donatılmış ve sınırlı sayıda üretilmiş. Samsung'un yeni Book5 Pro 360 modeli, yeni Intel Core Ultra 7 çipiyle toplam 120TOPS sağlıyor. Yeni nesil çiplerle daha verimli ve güvenli hale geliyor.

Samsung, IFA 2024'te tanıttığı bu ürünlerle, AI teknolojisinin geniş bir yelpazede kullanılabilirliğini ve yenilikçi çözümlerini vurguladı. Fuarın ilerleyen günlerinde, Samsung'un sunacağı diğer yeni ürün ve teknolojiler merakla bekleniyor.