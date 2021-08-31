Samsung Display, YouTube'da yayınladığı bir video ile Samsung hayranlarını heyecanlandırdı. Bu videoda, Samsung'un yepyeni katlanabilir ve sürülebilir ekran teknolojilerine sahip olan ürünler yer alıyordu. Bir süre önce patentler aracılığıyla ortaya çıkan Galaxy Z Roll da videoda yer alan ürünlerden bir tanesi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ekran üretimi konusunda da çok başarılı işler sürdürüyor. Samsung Display bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve her geçen gün daha iyi işler ortaya koyan teknoloji devi, yakın bir gelecekte de Display Week isimli ekran teknolojilerinin tanıtıldığı bir etkinlikte boy gösterecek. Yaşanan son gelişmeler ve paylaşılan bir video ise Samsung'un yepyeni ekran teknolojilerini gözler önüne seriyor.

Samsung Display için etkinlik günü yaklaşırken, LetsGoDigital de boş durmuyor. Bir süre önce Samsung'un patent başvurularını markaja alan ekip, Galaxy Z Roll isimli bir akıllı telefonu açığa çıkarmıştı. Bu akıllı telefon, adından da anlaşılabileceği üzere sarılabilir bir yapıya sahip olacaktı. Samsung Display'in yayınladığı yeni bir video, aralarında Galaxy Z Roll'un da bulunduğu bir grup yeni nesil ürünü ortaya koyuyor.

İşte Samsung Display'in hazırladığı o video

Videoya dikkatli bir şekilde baktığımızda, birden çok kez katlanan bir telefonu, katlanan ekrana sahip bir dizüstü bilgisayarı, Galaxy Z Roll'u ve diğer ürünleri rahatlıkla görebiliyoruz. Bu ürünler, Samsung'un gelecekteki mobil ürünlerinin nasıl görünebileceğine dair bir ışık tutuyor.

Samsung Display'in videosu heyecan verici olsa da videoda yer alan ürünlerin ne zaman resmi olarak duyurulacakları belli değil. Ayrıca bırakın resmi duyuruyu, bu ürünlerin gerçek olup olmayacağı bile henüz meçhul. Zira katlanabilir ekran teknolojisinin hala çok uzun zamana ihtiyacı var. Her ne olursa olsun bu ekranlar, istenildiği kadar dayanıklı değil. Eğer Samsung Display bu sorunun üstesinden geldiyse, işte o zaman her şey bambaşka bir noktaya evrilebilir...