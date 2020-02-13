Günümüzdeki üç boyutlu yazıcılardaki yazdırma süresini en aza indirmek isteyen araştırmacılar, saniyeler içerisinde sonuç veren bir yazıcı geliştirdi. Geliştirilen sistem, geleneksel 3D yazıcılardan daha farklı bir yöntemden faydalanıyor.

Günümüzde üç boyutlu yazıcılar en ufak bir cismi bile fazlasıyla uzun sürede ortaya çıkarabiliyorlar. Her yazıcı onlara gönderilen objeleri en alttan en üste doğru katman katman yazdırıyor. Elbette bu durum gelecekte değişecektir, ancak değişmesi için fazla yol kat etmesi gerekiyor.

İşte bu değişime öncülük edecek çalışmalardan birisi İsviçre’deki École Polytechnique Fédérale de Lausanne teknik üniversitesinde yapıldı. Üniversitedeki araştırmacılar, 3D objeleri muhteşem çözünürlükte ve rekor zamanda yazdırmayı başardı.

Yazıcı, yalnızca ışık kullanarak ürün veriyor:

Araştırmacıların bu kadar kısa sürede bir objeyi ortaya çıkarmalarını sağlayan yöntem aslında tomografiye dayanıyor. Yani yazdırma işleminde ultrason ve x-ray kullanılıyor. Bir obje yazdırmak için ışığa duyarlı bir reçine birçok farklı açıdan ışığa maruz kalıyor.

Işığa maruz kalan reçine hemen sert bir hale bürünüyor. Yani geleneksel 3D yazıcılardaki katman katman yazdırma işlemi yerini yalnızca saniyeler içerisinde tamamlanan yazdırma işlemine bırakıyor. Bu yazdırma işleminde de yalnızca ışığın gücü kullanılıyor.

Bu sistemi pazarlayacak Readily3D şirketinin CTO’su Paul Delrot, sürecin tamamen ışıktan ibaret olduğunu söylüyor. Lazer, polimerizasyon yoluyla sıvıyı katı hale getiriyor. Bu noktada aklınıza objelerin nasıl ortaya çıktığı sorusu gelebilir. Cevabımızsa yine ışıkta.

Bu sistem, yazdırılan objeye göre ışıkların nereye hedef alınmasını hesaplamak için algoritmalardan yardım alıyor. Işığın şiddeti ve açısı bu algoritmalar sayesinde hesaplanıyor ve ortaya yazdırmak istenilen obje çıkıyor. Tabii bu kadar hızlı sonuç veren bir teknoloji de başta medikal ve biyoloji olmak üzere birçok farklı alanda kullanılabilir oluyor.

Sistemin şu anki hali yalnızca 2 santimetrelik objeler üretebiliyor. Fakat bu objeler, 80 mikrometre doğrulukla yazdırılıyor. Elbette bu sistemin arkasındaki ekip, 15 cm’ye kadar büyüklükteki objelerin de yazdırılması için çalışmalarına devam ediyor.