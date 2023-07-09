Threads, takipçilerimizden herkesin telefonunda olması gereken mobil uygulama tavsiyeleri istedik. İşte karşınızda takipçilerimizin her telefonda bulunması gerektiğini düşündüğü farklı kategorilerden mobil uygulamalar.

Mobil uygulama yapmak eskiden olduğu kadar zor olmasa da kaliteli olanını bulmak zaman zaman insanları zorlayabiliyor. Sonuç olarak da bildiğimiz ve güvendiğimiz bir mobil uygulama yoksa, güvendiğimiz kişilere veya sitelere danışmak durumunda oluyoruz.

Buna yardımcı olabilmesi adına siz takipçilerimizden, Threads paylaşımımızın altına herkesin telefonunda olması gerektiğini düşündükleri uygulamaları paylaşmasını istemiştik. Önerilen uygulamalar arasında belki de hiç ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir tane bulabilirsiniz. Lafı uzatmadan önerilere geçelim.

Bu arada, Threads'e hala aramıza katılmadıysanız buraya tıklayabilirsiniz:

Daha kapsamlı ve güncel bir hava durumu uygulaması arıyorsanız AccuWeather (iOS, Android)

Mertcan arkadaşımız kapsamlı bir öneri sunduğundan uygulama bağlantısı veremiyoruz :)

Çoğumuzun henüz keşfetmediği uygulama: ReadEra (Android)

Sesli kitap sevenlerin favorisi: Storytell (iOS, Android)

Türkiye'de henüz umduğu popülerliğe ulaşamamış olsa da Reddit (iOS, Android) ve Alarmy (iOS, Android)

Türkiye'de gerçekten de olmazsa olmaz bir uygulama: Deprem Ağı (iOS, Android)

Bu da editörün önerisi olsun: Proton VPN (iOS, Android)

Bunların haricinde sizin de önermek istediğiniz uygulamalar varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Threads hesabımıza erişmek için aşağıdaki görseli kullanabilirsiniz.