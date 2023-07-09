Webtekno Takipçilerine Göre Her Telefonda Mutlaka Bulunması Gereken Uygulama Tavsiyeleri

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Threads, takipçilerimizden herkesin telefonunda olması gereken mobil uygulama tavsiyeleri istedik. İşte karşınızda takipçilerimizin her telefonda bulunması gerektiğini düşündüğü farklı kategorilerden mobil uygulamalar.

Mobil uygulama yapmak eskiden olduğu kadar zor olmasa da kaliteli olanını bulmak zaman zaman insanları zorlayabiliyor. Sonuç olarak da bildiğimiz ve güvendiğimiz bir mobil uygulama yoksa, güvendiğimiz kişilere veya sitelere danışmak durumunda oluyoruz.

Buna yardımcı olabilmesi adına siz takipçilerimizden, Threads paylaşımımızın altına herkesin telefonunda olması gerektiğini düşündükleri uygulamaları paylaşmasını istemiştik. Önerilen uygulamalar arasında belki de hiç ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir tane bulabilirsiniz. Lafı uzatmadan önerilere geçelim.

Bu arada, Threads'e hala aramıza katılmadıysanız buraya tıklayabilirsiniz:

Daha kapsamlı ve güncel bir hava durumu uygulaması arıyorsanız AccuWeather (iOS, Android)

Threads uygulama önerisi

Mertcan arkadaşımız kapsamlı bir öneri sunduğundan uygulama bağlantısı veremiyoruz :)

Threads uygulama önerisi

Çoğumuzun henüz keşfetmediği uygulama: ReadEra (Android)

Threads uygulama önerisi

Sesli kitap sevenlerin favorisi: Storytell (iOS, Android)

Threads uygulama önerisi

Türkiye'de henüz umduğu popülerliğe ulaşamamış olsa da Reddit (iOS, Android) ve Alarmy (iOS, Android)

Threads uygulama önerisi

Türkiye'de gerçekten de olmazsa olmaz bir uygulama: Deprem Ağı (iOS, Android)

Threads uygulama önerisi

Bu da editörün önerisi olsun: Proton VPN (iOS, Android)

Threads uygulama önerisi

Bunların haricinde sizin de önermek istediğiniz uygulamalar varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Threads hesabımıza erişmek için aşağıdaki görseli kullanabilirsiniz.

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