Şanzıman sıvısı yeterli miktarda olmadığında veya kalitesiz olduğunda, pek çok problem ortaya çıkabilir. Şanzıman sıvısını ne sıklıkla değiştirmeniz gerektiğini anlatalım.

Şanzıman sıvısı, şanzımanın verimli ve sorunsuz çalışması için yağlayıcı görevi görüyor. Tabii bu, sıvıyı düzenli değiştiriyorsanız geçerli.

Peki şanzıman sıvısını ne sıklıkla veya ne gibi durumlarda değiştirmek gerek? Değiştirmezsek neler olabilir?

Şanzıman sıvısı düzenli değiştirilmezse ne olur?

Şanzıman sıvınız çok eskiyse, kalitesizse ya da yeterli miktarda değilse yağlama ve soğutma özelliklerini kaybederek şanzımanın aşırı ısınmasına neden olabilir, bileşenlerdeki aşınma ile hasar hızlanabilir.

Sonucunda ise vites geçişlerinde zorlanma, kayma ya da tamamen işlevi kaybetme gibi problemler ortaya çıkabilir.

Şanzıman sıvısını değiştirmeyi uzun süre ihmal ettiyseniz vitesin tamamen arızalanmasıyla hem güvenlik problemlerine hem de yüksek maliyetlere kapı aralıyorsunuz demektir.

Peki şanzıman sıvısı ne zaman değiştirilmeli?

Şanzıman sıvınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiği; ne tür bir şanzımana sahip olduğunuza, hangi aracı kullandığınıza, nerede sürdüğünüze, nasıl sürdüğünüze ve ne kadar sürdüğünüze bağlı olarak değişir. Ayrıca aracınızın kullanma klavuzunda da ne sıklıkla değiştirmeniz gerektiği yazar.

Ancak kaba bir tahmin için yapacak olursak, otomatik şanzımanları düşündüğümüzde, sıvınızı her 50.000-100.000 km'de bir değiştirmeniz gerekir. Automatic Transmission Rebuilders Derneği, her 50.000 km'de bir veya iki yılda bir değiştirmeyi öneriyor.

Manuel şanzımanların ise her 30.000-60.000 kilometrede bir mutlaka değişmesi gerek. Eğer aracınızı fazla kullanıyorsanız bu oran, 25.000 km’ye kadar düşüyor.

Şanzıman sıvısının değişmesi gerektiğini nasıl anlarız?

Şanzıman sıvınızı değiştirmeniz gerekip gerekmediğinizi anlamanızın en iyi yolu, kendi kendinize kontrol etmek veya bir teknisyenden yardım almak. Henüz eskimemiş şanzıman sıvıları genellikle parlak kırmızı olur.

Eğer sizinki koyu kahverengi ya da kararmış görünüyorsa muhtemelen değiştirme vakti gelmiştir.

Şanzıman sıvısını değiştirmeniz gerektiğini gösteren diğer işaretler ise vites değiştirirken zorlanma veya vites değiştirirken tuhaf seslerin çıkması.

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