Araba sahipleri; motor yağı değişimi, lastik kontrolü gibi rutin bakımları az çok biliyor. Ancak otomatik vitesli araçların en önemli bileşenlerinden biri olan şanzıman yağı çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Peki, bu gerçekten önemli mi?

Otomatik vites şanzıman yağı değiştirilmeli mi, yoksa bu bir efsane mi?

Şanzıman yağı ne işe yarıyor?

Şanzıman yağı, aracınızın vites kutusundaki parçaların birbirine zarar vermeden sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Otomatik şanzımanlar, vites geçişlerini hidrolik basınçla sağlıyor ve bu sistemin düzgün çalışması için yağ hayati bir rol oynuyor.

Yağ, şanzıman içerisindeki dişlileri, valfleri ve diğer hareketli parçaları yağlayarak aşınmayı en aza indiriyor. Aynı zamanda şanzımanın aşırı ısınmasını da önlüyor.

Yani aslında şanzıman yağı olmadan vites geçişleri daha sert oluyor, performans düşüyor ve hatta daha büyük arızalar yaşanabiliyor.

Şanzıman yağı neden zamanla eskiyor?

Her şey gibi şanzıman yağı da zamanla eskiyebiliyor. Zamanla içinde metal parçacıklar birikiyor ve bu da yağı kirletiyor. Kirlenen yağ, şanzımanın görevini tam anlamıyla yerine getirmesini de zorlaştırıyor.

Ayrıca sürekli ısıya maruz kalan yağ, zamanla viskozitesini kaybedebiliyor ve bu da vites kutusunun düzgün çalışmasını engelleyebiliyor.

Yani "Yağ her zaman orada, bir şey olmaz." demek maalesef pek geçerli bir düşünce değil.

Şanzıman yağı ne zaman değiştirilmeli?

Araba üreticilerinin çoğu, şanzıman yağı değişimi için belirli bir kilometre veya zaman aralığı öneriyor. Bu genellikle 50.000 ila 100.000 kilometre arasında değişiyor ancak her aracın farklı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bazı modern otomatik şanzımanlar için ömür boyu yağ gerektirmeyen kapalı sistemlere sahip olduğu söylense de aracınızın kullanım kılavuzuna bakarak en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

Eğer aracınızda vites geçişlerinde bir sertlik hissediyorsanız, motor ışığı yanıyorsa ya da araç sürüş sırasında titriyorsa bu şanzıman yağı ile ilgili bir sorun olabileceğinin işareti olabilir.

Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden servise giderek hem maliyetli arızaların önüne geçebilir hem de aracınızın performansını koruyabilirsiniz.

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