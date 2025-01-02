Bir anda aracınızla yolda kaldınız ve aracınızı çektirmeniz mi gerekiyor? Eğer profesyonel çekici yerine başka bir arabayla otomatik şanzımanlı aracınızı çektirecekseniz bilmeniz gereken önemli detaylar var.

Dikkatsizlik veya kurallara uymamak, özellikle otomatik şanzımanlı arabalarda ciddi hasarlara ve masraflara yol açabilir.

Başınıza gelmemesini diliyoruz ancak bir gün yolda kalırsanız işte aklınızda olması gereken detaylar:

Otomatik şanzımanlıda neden daha dikkatli olmalıyız?

Manuel arabalardan farklı olarak otomatik şanzımanlı sistemlerde, dişliler ve bileşenler arasındaki yağlama, motorun çalışmasına bağlı bir pompa ile sağlanıyor.

Motor durduğunda yağ pompası da duruyor ve bu da şanzıman içindeki hareketli parçaların yağlanmaması demek. Yağlanmayan parçalar da sürtünme nedeniyle çok hızlı şekilde aşınabiliyor ve şanzımanda geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor.

İlk adım olarak kullanım kılavuzuna göz atın.

Her aracın kendine özgü bir yapısı olduğunu unutmayın ve bu nedenle ilk olarak aracınızın kullanım kılavuzunu kontrol edin çünkü bazı şanzıman türleri, çekme konusunda diğerlerine göre daha hassas. Kullanım kılavuzunda aracınızın ne kadar mesafe ve hızla çekilebileceği konusunda bilgileri bulacaksınız.

Otomatik şanzımanlı araç çekme sırasında dikkat edilmesi gerekenler

Şanzıman hasarının önüne geçmek için vites kolunun N (boşta) olması gerektiğini unutmayın. Aracı hareket ettirmek istiyorsanız kesinlikle P (park) moduna almayın. Bu hareket, şanzımana ciddi anlamda hasar verecektir.

olması gerektiğini unutmayın. Aracı hareket ettirmek istiyorsanız kesinlikle P (park) moduna almayın. Bu hareket, şanzımana ciddi anlamda hasar verecektir. Çekme hızının 40 km/s’i aşmamasına özen gösterin. Daha yüksek hızlarda yağ sıcaklığı artar ve şanzımanın daha hızlı zarar görmesine neden olur.

özen gösterin. Daha yüksek hızlarda yağ sıcaklığı artar ve şanzımanın daha hızlı zarar görmesine neden olur. Maksimum çekme mesafesi genelde 30 kilometreyi aşmamalı. Aşan ve daha uzun mesafelerde yine şanzımanınız zarar görecektir.

genelde 30 kilometreyi aşmamalı. Aşan ve daha uzun mesafelerde yine şanzımanınız zarar görecektir. Aracınızı çekmek için kullanılan bağlantı ekipmanlarının da önemli olduğunu unutmayın. Bağlantı ipi ya da zinciri dayanıklı ve uygun uzunlukta olmalı. İki aracın arasındaki mesafe de 5 metreyi geçmemeli . Bu mesafe aşılacak da görülmesi için bez ya da kırmızı reflektör kullanın.

da önemli olduğunu unutmayın. Bağlantı ipi ya da zinciri dayanıklı ve uygun uzunlukta olmalı. İki aracın arasındaki mesafe de . Bu mesafe aşılacak da görülmesi için bez ya da kırmızı reflektör kullanın. Aracınızın fren sistemi arızalıysa çekme işlemine daha da dikkat etmelisiniz. Bu durumda her iki aracı birbirine daha yakın tutun ve özel bir çeki demiri kullanın.

En güvenli şekilde çektirmek istiyorsanız tercihinizi platformlu çekiciden yana kullanın.

Platformlu çekiciler, tekerleklerin hareket etmesini engellediğinden şanzıman hasarı riskini ortadan kaldırır. Aracınızın kullanma kılavuzu bu noktada epey işine yarayacak. Tahrik tekerlekleri yerdeyse ve aracınızın asla çekilmemesi gerektiği söyleniyorsa boş viteste bile çekme işlemi yapmamalısınız.

Yine de siz siz olun eğer ne yapacağınızdan emin değilseniz ve astarı yüzünü geçsin istemiyorsanız profesyonel bir yardım alıp aracınızı en güvenli şekilde çektirin.

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