Satürn'ün Uydusu Titan'da Şaşırtıcı Göller Keşfedildi

NASA'nın Cassini isimli uzay aracı, Satürn'ün uydusu Titan'da şaşırtıcı derecede derin göller keşfetti.

NASA’nın Cassini isimli uzay aracının Satürn’ün atmosferinde yoğun sürtünmeden dolayı saf dışı kalmasının üstünden 1 yıldan uzun bir süre geçti. Bu, tabii ki astronomi topluluğu için acı bir gündü ama Cassini’nin 13 yıl boyunca topladığı bilgi hazinesi sayesinde Satürn’ün yörüngesinde hâlâ yeni keşifler yapılabiliyor.

Nature Astronomy’de yayınlanan bir makalede Cassini projesindeki araştırmacılar, uzay aracının radar verisindeki bilgilere göre Satürn’ün uydusu Titan’ın sanıldığından daha özel olduğunu söylüyorlar. Cassini’nin 2017’deki son geçişi sırasında uyduda gözlemlediği göller, düşünülenden çok daha derin.

Dünya yüzeyinde çok fazla sıvı mevcut ancak Güneş sistemindeki diğer birçok gezegen için bu durum böyle değil. Titan ise burada bir istisna olarak karşımıza çıkıyor çünkü Titan’ın yüzeyindeki göller, gözlemlenebilir hâlde. Bu göller, sıvı suyla dolu değil; bunun sebebi Titan’ın buna elverişli olamayacak kadar soğuk olması. Bundan ziyade Titan’ın gölleri metan ile dolu.

Bilim insanları, bu göllerin varlığından haberdardı ancak Cassini, bu göllerin düşünülenden çok daha derin olduğunu göstermiş oldu. Araştırmacı ekip, göllerin ortalama 91 metre derinliğinde olduğunu söylüyor. Bu keşif ayrıca Cassini gibi uzay araçlarının saf dışı kalsa bile yeni keşifler yapabileceğini hatırlatır nitelikte.