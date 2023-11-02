Scarlett Johansson, kendi yüzünü reklamlarında kullanan bir yapay zekâ uygulamasına karşı dava açtı. Uygulama, Johansson'un yüzünü izinsiz olarak reklamlarda kullanmakla suçlanıyor.

Günümüzün medya anlayışında kişilerin imajları önemli yer tutuyor. Futbolcuların bile dijital imajları için milyonlarca dolar aldığı günümüzde, milyarlarca dolarlık gişe geliri elde eden filmlerin başrollerinden biri olan bir aktristin imaj hakları milyonlarca dolar ediyor. Kaldı ki herhangi bir kişinin benzerliğini izinsiz olarak reklamlarda kullanmak yasal değil.

Scarlett Johansson ve Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar uygulaması arasında da bu noktada bir dava söz konusu. Bilmeyenler için hemen açıklayalım. Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, kullanıcıların yapay zekâ yardımıyla kendi avatarlarını oluşturabilecekleri popüler hizmetlerden bir tanesi. Dünyaca ünlü oyuncu ise bu yapay zekâ aracının, izni olmadan kendisini kullandığını savunuyor.

Johansson mahkemeye gidiyor

Ünlü oyuncunun temsilcilerinden gelen açıklamaya göre Johansson, yüzünü izinsiz olarak 22 saniyelik video reklamlarında kullanan Lisa AI'a karşı dava açtı. Temsilciler, "Bu tür şeyleri hafife almıyoruz. Bu koşullar altında izlediğimiz genel hareket tarzımız uyarınca, sahip olduğumuz tüm yasal yollara başvurarak bu durumla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

Davaya konu olan reklamda Johansson'un Black Widow filminin kamera arkasından alınmış bir görüntü karşımıza çıkıyor. Bu videoda Johnsson, "N'aber millet? Ben Scarlett ve benimle gelmenizi istiyorum…" diyor. Sonrasında da ünlü oyuncuyu andıran yapay zekâ üretimi görseller paylaşılıyor. Hatta Johansson'un sesini taklit eden bir ses de yapay zekâyı anlatmaya devam ediyor. Tabii bu reklam, bir süredir erişilebilir durumda değil.

Reklamın altındaki küçük yazılarda "Lisa AI ile oluşturulan görsellerin bu kişiyle ilgisi bulunmamaktadır." yazıyor. Convert Software tarafından geliştirilen pek çok Lisa AI uygulaması uygulama mağazalarında yer alıyor. Firmadan gelen bir açıklama ise şimdilik bulunmuyor.