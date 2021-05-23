Türkiye gündemini sarsan Sedat Peker videoları, IMDb’ye ‘mini televizyon serisi’ olarak eklendi. Peker’in çarpıcı açıklamalarda bulunduğu YouTube videoları, dünyanın en büyük film veri tabanı sitesinde suç, biyografi gibi türlerle kategorize edildi.

Muhtemelen duymuş olduğunuz üzere Sedat Peker, YouTube üzerinden paylaştığı videolarla Türkiye gündemini etkisi altına almış durumda. Videolarda Türk siyasetinin birçok önemli ismi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Peker, kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başardı. Bu popülerlik, Sedat Peker videolarının dünyanın en seçkin film veri tabanı sitesinde listelenmesini de sağladı.

Son birkaç haftadır sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Sedat Peker’in, ‘Reis Sedat Peker’ adlı YouTube kanalında paylaştığı videolar, IMDb’de ‘mini televizyon serisi’ kategorisinde listelendi. Sitede suç, biyografi ve ‘reality’ türlerinde olduğu belirtilen ‘Sedat Peker vs AKP’ adlı sahte televizyon dizisi, asıl videolar gibi gündem olarak sosyal medyayı güldürmeyi başardı.

Sedat Peker'in dizisi IMDb'de 10 puan aldı

Organize bir suç örgütüne liderlik ettiği gerekçesiyle şu anda aranmakta olan Sedat Peker, birkaç haftadır YouTube üzerinden Türk siyasetinin önemli isimleri hakkında bazı iddialarda bulunuyor. Türk siyasetinin çokça tanınan isimleri hakkında çarpıcı iddialar barındıran videolar, haliyle Türk halkının pozitif ve negatif ilgisini çekmiş durumda. En son yedinci bölümü yüklenen video serisi, bu popülerliğini biraz daha artırdı.

Peker'in kendi YouTube kanalında yayınlanan videolar, dünyanın en büyük film veri tabanı IMDb’ye kaydedildi. Mini dizi olarak kategorize edilen video serisi; suç, biyografi ve ‘reality’ türleriyle tanımlandı. Türk siyaseti ve genel Türkiye gündeminden birçok isim, videoda adlarının geçmesi nedeniyle dizinin kadro listesine eklendi. Dizi, yaklaşık 6 bin kişiden aldığı oyla şu anda 10 üzerinden 10 puana sahip.

Videolar nasıl IMDb'ye eklendi?

Peki YouTube üzerinden paylaşılan, asıl olayı çoğunlukla siyasi açıklamalar olan ve bu şekilde ülke gündemini sallayan bu videolar, nasıl oldu da IMDb’de bir dizi olarak listelendi? Cevap basit: Çünkü dizi, film, program ya da herhangi bir yapım; siteye sadece IMDb çalışanları tarafından yüklenmiyor. Kullanıcılar da görüp duydukları, köşede kalmış yapımları siteye ekleyebiliyorlar.

Tabii kullanıcılar tarafından eklenen videoların IMDb yetkilileri tarafından onaylanması gerekiyor. Muhtemelen şaka amaçlı siteye yüklenen video serisi dikkat dağınıklığından mı, yoksa gerçekten dizi sanmaktan dolayı mı onaylandı; orasını bilemiyoruz.