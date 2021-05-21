YouTube, Sedat Peker'in Kanalına Doğrulama Rozeti Verdi

Bir süredir Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan Sedat Peker'in YouTube kanalı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. YouTube, son 6 videosuyla hem milyonlarca izlenme sayısına ulaşan hem de gündemi sarsan "Reis Sedat Peker" isimli bu kanala doğrulama rozeti verdi.

Türkiye'nin sosyal medya gündemi bir süredir, Sedat Peker ve onun YouTube'da paylaştığı videolar olmuş durumda. Türkiye'de yaşayan herkesin tanıdığı isimlerden bir tanesi olan Peker, kendisinin ifadeleriyle gemileri yakmış durumda. Hal böyle olunca da Türkiye'nin gündemini sarsacak iddialarla karşımıza çıkan ve çeşitli videolar paylaşan Sedat Peker, bu videolarda başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Türk siyasetinin önemli isimlerini bir bir topa tutuyor.

Sedat Peker'in Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi olduğu zaten bilinen bir gerçekti. Ancak Peker'in paylaştığı videolar yalnızca hayranları tarafından değil, YouTube kullanan hemen herkes tarafından da izlenir hale geldi. Hatta kısa bir süre önce başlatılan video serisi, yalnızca Sedat Peker'in "Reis Sedat Peker" isimli YouTube kanalında 30 milyon izlenme sayısını aştı. Bu durum, YouTube'un dikkatinden de kaçmadı.

Sedat Peker'in YouTube kanalına, "doğrulanmış hesap" rozeti verildi

YouTube, tanınmış bir kişiye, bir kuruma ya da bir şirkete ait olan resmi kanalları doğrulayabiliyor. Böylelikle bu kanalların benzerlerinden ayrılması sağlanmış oluyor. İşte YouTube, bugüne kadar böyle bir adım atmadığı Reis Sedat Peker kanalını şimdi onayladı. Elbette bu işlem için Sedat Peker tarafından bir talepte bulunulması gerektiğini de söylemek gerekiyor.