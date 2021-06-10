Sedat Peker, son dönemlerin en fazla izlenen YouTube kanalı olmasına rağmen reklam özelliğini açmamış durumda. Peki Sedat Peker, YouTube kanalında reklam gelirlerini açmış olsa şu ana kadar toplam ne kadar gelir elde etmiş olacaktı?

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, YouTube kanalında yayınlamış olduğu videolarda ortaya attığı iddialar ile son dönemin en önemli gündem maddesi haline geldi desek yeridir.

YouTube, içerik üreticiler için bir gelir kaynağı olsa da Sedat Peker, YouTube'u bir gelir kaynağından ziyade özgür bir yayın organı olarak görüyor ve kullanıyor. Bu nedenle Sedat Peker'in YouTube kanalında reklam geliri özelliği kapalı durumda. Peki Sedat Peker YouTube videolarında reklam gelirlerini açmış olsaydı ne kadar kazanacaktı?

Social Blade verilerine göre Sedat Peker'in halihazırda 1,08 milyon abonesi, 156,9 milyon toplam video izlenmesi bulunuyor. Bu veriler, Sedat Peker'in hem şu ana kadar elinin tersiyle ittiği YouTube gelirinin ne kadar olduğunu hesaplamayı, hem de Peker'in aylık ve yıllık ortalama gelir potansiyelini görebilmemizi sağlıyor.

Her şeyden önce, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir YouTube kanalı olduğunu unutmamamız gerekiyor. YouTube, BAE'de her 1.000 izlenme için 1,37 dolar reklam geliri sağlıyor. Bu da Sedat Peker'in reklam özelliğini açmış olsa şu ana kadar tahmini olarak yaklaşık 215 bin dolar gelir elde etmiş olacağı anlamına geliyor.

Social Blade, elde ettiği veriler ışığında Sedat Peker'in aylık ve yıllık tahmini gelirlerini de paylaşıyor. Buna göre Peker, aylık 30,5 bin ila 488,6 bin dolar arasında; yıllık ise 366,4 bin ila 5,9 milyon dolar arasında bir gelir elde etme potansiyeline sahip. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bunun için öncelikle Peker'in reklam gelirlerini açmış olması ya da sponsorlu videolar yayınlaması gerekiyor.