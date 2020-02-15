SEGA, Yeni Sonic Mobil Oyunu İçin Ön Kayıtları Başlattı

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden biri olan SEGA, Olimpiyat Oyunları temalı oyunlarını duyurmaya devam ediyor. Dün yeni Sonic mobil oyununu duyuran şirket, oyun için ön kayıtları açtı.

2020 Tokyo Olimpiyatları yaklaştıkça yazılım ve oyun dünyasından gelen Olimpiyat Oyunları temalı ürünlerin sayısı giderek artıyor. Oyun şirketleri arasında köklü bir tarihe sahip olan SEGA da 2020 Tokyo Olimpiyatları için oyun geliştiren şirketlerden biri konumunda. Bundan yaklaşık 10 ay önce Mario ve Sonic'li yeni oyunlarını duyuran şirket, dün itibarıyla Sonic'li mobil oyunu için ön kayıtları başlattı.

'Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020' ismiyle duyurulan mobil oyunda kirpi karakterimizi yarışlarda göreceğiz. Oyun, Android ve iOS kullanıcılarının Sonic karakterlerini kullanarak 15 farklı yarışta boy göstermesine olanak veriyor.

Yeni Sonic oyunu için ön kayıtlar başladı:

Çıkış tarihi 7 Mayıs 2020 olarak açıklanan 'Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020', Google Play Store ve App Store üzerinden oyuncularla buluşacak. Oyun, oyunculara bir hikâye de sunacak. Açıklanan bilgilere göre yeni oyunda Sonic ve arkadaşları, Dr. Eggman ve Japonya'nın başkentini ele geçiren karakterlere karşı yarışacak. Oyunda yer alan yarışların listesi şu şekilde:

100 m

400 m engelli koşu

Cirit atma

Okçuluk

Karate

Dalış

Atış

Spor

Tırmanma

Eskrim

Trambolin

Çekiç atma

Masa tenisi

Uzun atlama

BMX

Badminton

SEGA'nın 'Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020' isimli oyun için yayınladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda oyun hakkında daha detaylı bilgiyi SEGA'nın bu oyuna özel açtığı internet sitesinden bulabilirsiniz.

Bu bilgilerden sonra oyunun 7 Mart 2020'de kesin çıkışını gerçekleştireceğini hatırlatalım. SEGA, şu an Google Play Store ve App Store üzerinden ön kayıtları almaya başlamış durumda. Siz de oyuna ilk sahip olanlardan olmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantılardan oyunların sayfalarına ulaşabilirsiniz.