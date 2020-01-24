Japonya merkezli oyun geliştiricisi ve yayıncısı SEGA, kullanıcıların uzaktan oyuncak kapma makinesi oynayabildikleri SEGA Catcher Online'ı Android ve iOS için yayınladı. Oyuncular oyuncak kapma makinesine uzaktan görüntülü olarak bağlanarak ödüller kazanabiliyorlar.

SEGA, kullanıcıların istedikleri her an oyuncak kapma makinesi oynayarak ödüller kazanabildikleri bir mobil uygulama olan SEGA Catcher Online'ı iOS ve Android cihazlar için yayınladı. Oyuncular, akıllı telefonlarıyla Japonya'daki bir makineye görüntülü olarak bağlanarak oyuncak kazanabiliyor.

SEGA Catcher Online, Japonya'nın ardından farklı ülkelerde de Android ve iOS mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı. Oyuncular, Japonya'da bulunan bir UFO Catcher makinesine görüntülü olarak yönlendiriliyor ve makinede oynayarak onlarca ödülden birini kazanmaya çalışıyorlar. Oyunda her zamanki gibi oyuncağı yakalamaya çalışan bir pençeyi ileri, geri, sağa ve sola yönlendirerek ödül kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyunda kazanılan ödüller, ücretsiz kargoyla gönderiliyor.

SEGA Catcher Online, ilk olarak 3 yıl önce Japonya'da PC ve Mac sürümüyle yayınlandı. Oyunda havludan yastığa, peluş oyuncaktan anahtarlığa kadar üzerinde anime karakterleri olan birçok ürün yer alıyor. Görünüşe göre kazanılan oyuncaklar, Japonya'dan gönderiliyor. SEGA'ya göre siparişler, ödül kazanıldıktan sonraki iş gününden itibaren paketlenmeye ve gönderilmeye başlıyor ve ödüllerin gönderilmesi yoğunluğa göre yaklaşık bir hafta sürebiliyor.

Oyunu oynamanın tek seferde 100 ila 200 SEGA Puanı arasında bir maliyeti var ve 130 SEGA puanı, indirimli olarak 1,99 dolara alınabiliyor. Ayrıca oyunculara, düzenli olarak giriş yaptıklarında, telefonlarını bağladıklarında ve diğer bazı görevleri gerçekleştirdiklerinde ücretsiz puanlar veriliyor.

SEGA Catcher Online'ın nasıl oynandığını gösteren video