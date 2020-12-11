Yeni Bir Taktiksel Nişancı Oyunu Geliyor: Thunder Tier One

Güney Koreli oyun şirketi Krafton, The Game Awards 2020 kapsamında yeni oyununu duyurdu. "Thunder Tier One" olarak isimlendirilen bu oyun, oyunculara CS:GO benzeri taktiksel nişancılık deneyimi sunacak gibi görünüyor. Farklı modlara sahip olacak oyun, an itibarıyla ön izlemeye açılmış durumda.

Oyuncuların büyük bir heyecanla bekledikleri The Game Awards 2020 etkinlikleri, Türkiye Saati ile 03:00 sularında gerçekleştirildi. Bu etkinlik kapsamında yılın en iyi oyunları açıklanırken, yeni bir oyun duyurusu da yapıldı. Güney Kore merkezli bir oyun şirketi olan Krafton, etkinlik kapsamında yeni oyunu "Thunder Tier One"ı duyurdu.

Thunder Tier One, taktiksel nişancı oyunu olarak karşımıza çıktı. Tek ve çok oyunculu modlara sahip olacak oyun, özellikle de CS:GO'ya alternatif arayan oyuncuların dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ayrıca bu oyunda, iki farklı da hikaye modu olacak. Tüm bunlara ek olarak geliştirici ekip, oyunun ön izleme sürümünün Steam üzerinden erişilebilir olduğunu açıkladı. Ön izleme sürümü, 13 Aralık Pazar günü 19:00'a kadar erişilebilir olacak.

Thunder Tier One neler sunuyor?

Edinilen bilgilere göre Thunder Tier One, her şeyden önce stratejilerin konuştuğu bir oyun olacak. Ayrıca oyuncular, oldukça da gerçekçi bir deneyimle karşı karşıya kalabilecekler. Bununla da yetinmeyen ekip, oyunun tam sürümünün yayınlanmasıyla birlikte oyuncuların kendi modlarını ve kendi silahlarını oluşturup, arkadaşlarıyla ya da tek başlarına oynayabilecekleri deneyimler sunacak.

Bu arada, Thunder Tier One'ın ardında, dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından olan PlayerUnknown's Battlegrounds'ın aksiyon ve silah mekaniklerini oluşturan Pawel Smolewski yer alıyor. 2016 yılından beri bu oyun üzerinde çalışan Smolewski, oyunu Krafton sunduktan sonra şirketi etkilemeyi başarmış. Hal böyle olunca da oyun, daha büyük bir bütçeyle oyuncuların karşısına çıkmış olacak.

Geliştirici ekibin yaptığı açıklamalara göre Thunder Tier One, orta halli bir bilgisayara ihtiyaç duyacak. Bu bağlamda Intel Core i7 işlemci, 8 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı ile 15 GB boş alan, oyunu oynayabilmenizi sağlayacak. Oyunun optimizasyon ve uyumluluk durumunun ne halde olduğunu ise ancak deneyimledikten sonra görebileceğiz.

Thunder Tier One'ın ön izleme sürümü için herhangi bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Ayrıca geliştirici ekip, an itibarıyla da ön izleme sürümü için maksimum oyuncu sayısına ulaşmış gibi görünüyor. Zira Steam üzerinden kontrol ettiğimizde, oyunun ön izleme sürümüne ulaşabilmek için erişim talebinde bulunmamız gerektiğini görüyoruz. Eğer sizler de bu oyunla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olup, Thunder Tier One'ın Steam sayfasına ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İşte Thunder Tier One için hazırlanan tanıtım videosu