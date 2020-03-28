Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamalarının Detayları Belli Oldu

Neredeyse tüm dünya ülkelerinde görülen koronavirüsün ülkemizde daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alınıyor. Bu kapsamda alınan yeni önlemlerden bir tanesi ise şehirlerarası otobüs yolculuklarının valilik iznine tabi tutulması oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bu ay içerisinde ülkemizde de kendisini göstermeye başlamıştı. COVID-19 hastalığının ülkemizdeki resmi takip sayfasına göre şu an Türkiye’de 5 bin 698 vaka ve hastalık sebebiyle 92 hayatını kaybetmiş hasta bulunuyor.

Küresel salgın haline gelen bu virüs için tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de bazı önlemler alınıyor ve halka bazı uyarılarda bulunuluyor. Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hastalıkla mücadele kapsamında alınacak bazı yeni önlemleri duyurdu. Bu önlemlerden bir tanesi de şehirlerarası yolculuklara getirilen kısıtlamaydı. İşte bu kısıtlamanın detayları belli oldu.

Otobüs seferlerinde valilik izni

İçişleri Bakanlığı, alınacak yeni önlemler kapsamında 81 il valiliğine şehirlerarası otobüs taşımacılığı için genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede otobüs yolculuğuyla ilgili olara şu ifadelere yer verildi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00’den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

Şehirler arasında seyahat etmesi zorunlu olanlar ise seyahat izin belgesi alacaklar. Valilerin ya da kaymakamların oluşturduğu Seyahat İzin Kurulu’ndan alınacak olan şehirlerarası seyahat izin belgesinde, seyahat güzergahı ve süresi gibi bilgiler yer alacak.

Seyahat İzin Kurulu, vali ya da kaymakamın belirlediği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilcisi, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisinden oluşacak. Meslek oda temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacak. Ayrıca bu kurullar otogarda görevlendirilecek.

Otogar çıkışına sağlık kontrol noktası

Valiliklere gönderilen genelgede, seyahat izni verilen yolcuların otogarların çıkışına kurulacak sağlık noktasındaki kontrolleri tamamlandıktan sonra otobüs seyahatlerine başlayabileceği de bildirildi. Ayrıca seyahat edecek olan yolcuların listesi, telefon numaraları ve gidecekleri yerdeki adresleri, gidecekleri ildeki valiliğe bildirilecek.

Seyahatini gerçekleştirecek yolcuların kontrolleri ayrıca gidecekleri il valiliğince il girişlerinde de gerçekleştirilecek. Karantina durumunun gerekli görülmesi durumunda ilgili kişi 14 günlük karantinaya alınabilecek. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında olması gerekenler ise sürekli olarak gözlemlenecek.

Tabii bu süreç boyunca otogarda çalışan personellerin sağlık kontrolleri de rutin olarak gerçekleştirilecek. Seyahate çıkacak olan otobüsler, sadece il otogarlarında durabilecek. Bu otogarlarda ise kapasiteleri yetiyorsa yolcu alabilecekler. Ayrıca valiliklerce yol kontrol noktalarında da gerekli tedbirler alınacak. Otobüslerin mola verdikleri noktalar ise valilikler tarafından sürekli olarak denetlenecek.