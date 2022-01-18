Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz gün bir MIT profesörünün kendisi için yaptığı “Onu MIT’de eğittiğimiz için utanıyorum.” açıklamasına yanıt verdi. Bayraktar, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün Alman gazete Handelsblatt’ta yayımlanan bir demeç, Türkiye’de büyük bir tartışma konusu oldu. Türkiye’de İHA ve SİHA alanında devasa işlere imza atan Selçuk Bayraktar’a yönelik verilen demeç, Bayraktar’ın eğitim gördüğü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan bir fizik profesörü tarafından verildi.

MIT fizik profesörü Max Tegmark, yapay zekâ destekli silahların tehdit unsuru olduğunu Türkiye örneği üzerinden gösteren o haber için verdiği demeçte Bayraktar için “Onu burada MIT’de eğittiğimiz için utanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Dünyada bir ilke imza atarak yapay zekâyla kendi kendine düşman vuran Kargu-2’nin tartışıldığı o haberdeki ifadelere Selçuk Bayraktar’dan yanıt geldi.

“Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır”

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, MIT profesörüne şu şekilde cevap verdi:

“MIT’de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen, Karabay Hrkt. döneminde, bir mülakatta “Selçuk Bayraktar’a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz.” demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!”

MIT’de fizik profesörü olarak görev yapan Max Tegmark, bilim dünyasında yapay zekânın insan öldürmek için değil, korumak için kullanılması gerektiğini savunanlar arasında yer alıyor. Tegmark, Kargu-2’nin dünyada bir ilke imza attığı dönemde de Twitter hesabından “Kendi üniversitem bu Türk şirketinin kurucusunu eğiterek katil robotların yayılmasına katkıda bulundu.” cümlesini kurmuş, MIT’yi Otonom Silah Taahhüdü’nü imzalamaya davet etmişti.