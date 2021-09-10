Sen Çal Kapımı'da Doğum Sahnesine Gelen Tepkiler

Uzun bir süredir yayın hayatına devam eden Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin final bölümünde yer verilen Eda adlı karakterin tuhaf doğum sahnesi, sosyal medyada birbirinden komik eleştirilerin paylaşılmasına yol açtı.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in oynadığı Sen Çal Kapımı adlı dizi, kendisine geniş çaplı bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran yapımlar arasında yer alıyordu. Hatta dizinin sıkı takipçileri, Sen Çal Kapımı'nın final bölümü için sonkezçalkapımı adlı etiketle Twitter'da 7,8 milyon adet paylaşım yaparak dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin rekorunu elinden aldı.

52. bölümüyle ekranlara veda eden dizinin son bölümünde gerçekten de tuhaf denebilecek sahneler vardı. Hamile rolüyle yol kenarında ani bir doğum yapmak zorunda kalan Eda adlı karakterin eşi Serkan ile olan doğum sahneleri sadece tuhaf değil aynı zamanda gerçeğe pek de yakın olmaması sebebiyle epey komikti. İnsanlar, bu garip sahnelere tanıklık ettikten sonra Twitter'da en az o sahneler kadar komik paylaşımlar yapmaya başladı. Dilerseniz ilk önce o sahnelere, ardından da Twitter'dan gelen paylaşımlara daha yakından bakalım.

Eda'nın ilginç doğum sahnesi:

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Twitter'da bu sahne için yapılan paylaşımlar: