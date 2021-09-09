Sen Çal Kapımı adlı Türk yapımı dizi, Twitter'da paylaşım rekoru kırarak Game of Thrones'u tahtından etti. Dizinin hayranları "#sençalkapımı" etiketi atlında milyonlarca paylaşımda bulundu.

Ülke ve dünya gündeminde önemli yer edinen olaylar Twitter'da sık sık TT (Trend Topic) olmakta. Tabii bu durum 'gerçek' gündemlerle sınırlı değil, nitekim filmler, diziler, oyunlar da sosyal medyada önemli yerler edinebiliyorlar.

Bunun en ilginç örneklerinden biri, zamanında Game of Thrones dizisi hakkında Twitter'da tam 7,8 milyon paylaşım yapılmış olmasıyken bu rekor Türk yapımı bir dizi tarafından geride bırakıldı.

'#sonkezsençalkapımı' etiketi altında milyonlarca paylaşım yapıldı:

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı adlı dizi, 52. Bölümünün yayınlanmasıyla final yaptı. Dizinin hayranları sosyal medyada adeta bir 'operasyon' gerçekleştirerek, "#sonkezsençalkapımı" etiketi altında milyonlarca paylaşımda bulundu.

Toplam 9 milyon tweet'e ev sahipliği yapan etiket, diziye 'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanını kazandırmış oldu. Sen Çal Kapımı dizisi için açılan etiket, ulaştığı bu rekor rakamla 7,8 milyonla rekoru elinde tutan Game of Thrones dizisini geride bırakmış oldu.