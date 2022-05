Sevilen Star Wars Oyunu Nintendo Switch'e Geliyor!

Star Wars serisinin sevilen oyunlarından olan Star Wars: Knights of the Old Republic II: Sith Lords'un Nintendo Switch'e geleceği açıklandı. Oyunun 8 Haziran'da kullanıcılara sunulacağı aktarılırken bazı iyileştirmelerle birlikte geleceği de belirtildi.

Çıktığı günden bu yana dünyanın en sevilen serilerinden olan Star Wars, yeni yapımlarıyla birlikte bizi ‘çok, çok uzaklardaki galaksiye’ götürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yeni bir etkinlikle birlikte birçok yeni yapımın bizlerle buluşacağını görmüştük.

Bizim de sizlere aktardığımız üzere uzun zamandır beklenen Obi-Wan Kenobi dizisi iki bölümle çıkışını yapmıştı. Bunun yanı sıra Jude Law’ın yer alacağı yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew’dan da ilk bilgiler gelmişti. Ayrıca dün yapılan açıklamalarda serinin yeni filminin 2023’te çıkacağı ve ünlü yönetmen Taika Waititi tarafından yönetileceği belirtilmişti. Şimdi ise Star Wars evreni için oldukça önemli olan oyunlar konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: Sith Lords 8 Haziran’da Nintendo Switch’te

Geçtiğimiz gün Star Wars: Jedi Fallen Order’ın devam oyunun duyurulmasının ardından bir başka oyunla ilgili yeni bir duyuru daha yapıldı. Devam eden Star Wars Celebration etkinliğinde, serinin 2005 yılında piyasaya sürülen popüler RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic II: Sith Lords’un Nintendo Switch’e geleceği açıklandı.

Star Wars: Knights of the Old Republic’in devamı olan ve ilk oyunun beş yıl sonrasını anlatan yapımın, 8 Haziran günü Nintendo’nun sevilen konsoluna geleceği aktarıldı. The Phantom Menace filminin 4.000 yıl öncesinde geçen ve 15 dolara ön sipariş ile alınabildiği belirtilen oyunda bazı performans ve çözünürlük konusunda iyileştirmelerin yapılacağı belirtilirken, bir DLC setinin geleceği de eklendi.

Son olarak oyunun arkasındaki şirket olan Aspyr’ın, ilk oyun olan Star Wars: Knights of the Old Republic’in PS5’e özel bir remake üstünde çalıştığını; ancak bunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilginin bulunmadığını ekleyelim.