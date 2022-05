Disney, Star Wars Celebration etkinliğinde Star Wars evreninde işlenecek bambaşka bir hikâyeyi konu alacak yeni dizisi Skeleton Crew'ı duyurdu. Dizinin başrolünde de sürpriz bir ismin olacağı açıklandı.

Bugün büyük bir heyecanla beklenen Obi-Wan dizisiyle yeniden hayranlarıyla buluşan Star Wars evreni, Disney tarafından her anlamda genişletilmeye devam ediyor. Şu anda birden fazla farklı diziyle genişletilen evrenden bugün merak uyandıran yeni bir haber daha geldi. Disney, yeni Star Wars dizisi Star Wars: Skeleton Crew’ı resmen duyurdu.

Disney Plus’ta yayınlanacak yeni orijinal yapım olan Star Wars: Skeleton Crew, arkasında Spider-Man: No Way Home’un başarılı ekibinden Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau ve yeni Star Wars dizilerinden Dave Filoni’ye yapımcı olarak yer verecek. Dizinin başrol ismi de en az dizi kadar heyecan yaratmayı başardı.

Jude Law başrolde olacak:

Star Wars Celebration etkinliğinde duyurulan yeni dizinin başrolünde ünlü oyuncu Jude Law’ın olacağı açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre dizi, küçük bir gezegende kaybolan 10 yaşındaki bir grup çocuğun hikâyesini anlatacak. Bu hikâye, Star Wars: Return of the Jedi’daki olaylardan sonra geçecek. Yani dizi, Ahsoka ve The Mandalorian’ın zamanında işlenecek. Dizi, 2023 yılı içinde yayınlanacak.

Star Wars Celebration etkinliğinde yeni dizinin yanı sıra Andor dizisi için ilk fragman da yayınlandı. Ayrıca Disney, The Mandalorian’ın üçüncü sezonunun ve Ahsoka dizisinin 2023 yılında çıkacağını resmen doğruladı.