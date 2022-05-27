Star Wars hayranlarının büyük sabırsızlıkla beklediği Obi-Wan Kenobi dizisi ilk iki bölümüyle bugün yayınlandı. Peki diziyi izleyen izleyiciler ve eleştirmenler, dizi hakkında neler söyledi?

Star Wars hayranlarının merakla beklediği gün geldi çattı ve Hayden Christensen ve Ewan McGregor’un yeniden bir araya geldiği Obi-Wan Kenobi dizisi, ilk iki bölümüyle bugün yayınlandı. Darth Vader’a dönüşen Anakin Skywalker’ın çocuğu Luke’u ve Leia’yı koruyan Obi-Wan’ı konu alan dizi, haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Obi-Wan Kenobi, yapılan paylaşımlar ve verilen puanlara bakıldığında Star Wars hayranlarının beklentilerini hiç de yıkmayan bir yapım oldu. Diziye gelen yorumların büyük çoğunluğu olumlu yöndeydi. Peki, Obi-Wan Kenobi dizisi izleyicilerden ve eleştirmenlerden nasıl tepkiler aldı?

Filme verilen puanlar ortalamanın üstündeydi:

Obi-Wan Kenobi dizisi, filmi puanlayan eleştirmenlerden ortalamanın üzerinde puan almayı başardı. Filmin Metascore puanı, eleştirmen puanlarıyla birlikte 80 olarak belirlenirken diziye verilen en yüksek puan 100, en düşük puan ise 60 oldu. 60 puan veren The Guardian’ın eleştirisi, Disney’in Skywalker ailesinin hikâyesini iyice sağmasından yakınıyordu.

Diziye verilen puanlar şu şekildeydi:

Decider – 100

CNN – 85

Consequence – 83

CNET – 82

Empire – 80

The Guardian – 60

Peki izleyiciler ne diyor?