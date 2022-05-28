Star Wars Jedi Fallen Order’ın Devam Oyunu Duyuruldu

EA’in sevilen Star Wars oyunu Jedi Fallen Order’ın devam oyunu Star Wars: Jedi Survivor, Respawn Entertainment tarafından resmi olarak tanıtıldı.

EA’in son dönemlerde yaptığı en iyi Star Wars oyunu olarak görülen Star Wars: Jedi Fallen Order, hikayesi ve oynanışıyla hem hikayeli oyun severlerin hem de Star Wars hayranlarının gönlünde büyük bir yer edinmişti.

Serinin devam oyununa ait sinyaller veren finali ve hayranların devam oyunu istemesinin ardından Respawn Entertainment ve EA, yeni bir Star Wars oyunu üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bugün Respawn Entertainment’ın Twitter hesabından yayınlanan yeni Star Wars oyununun fragmanı, Star Wars: Jedi Fallen Order severleri heyecanlandırmaya yetti.

Star Wars: Jedi Survivor, 2023 yılında çıkış yapacak

Star Wars: Jedi Survivor adıyla çıkış yapacak oyunun fragmanında ilk oyunun ana karakteri Cal Kestis’i bir Sith şövalyesi ile savaşırken görüyoruz. Oyunun adından ve fragmandaki sahnelerden bu oyunda daha çok Sith şövalyesi ile savaşacağını tahmin ediyoruz. Oyunun hikayesi ve hangi platformlara çıkacağı hakındaysa şu anda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fragmanda ayrıca oyunun 2023 yılında çıkış yapacağını görüyoruz. Oyunun kesin çıkış tarihi ise şu anlık bilinmiyor.