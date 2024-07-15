Sabancı Ailesi tarafından kurulan ve çeşitli alanlarda büyük başarılara imza atarak ülkemizin önde gelen şirketlerinden Sabancı Holding bu ailenin tek başarılı şirketi değil. Bu içerikte Sabancı Holding'in kurucularından Şevket Sabancı’nın başarılarla dolu hikâyesini inceleyeceğiz.

Sakıp Sabancı’nıın kardeşi Şevket Sabancı, ailenin başarılı şirketi Sabancı Holding’in başarı merdivenleri tırmanma sürecindeki kilit isimlerden biri.

Öyle ki, 1936 doğumlu olan Şevket Sabancı 2021 yılında 85 yıllık ömründe hem Sabancı Holding hem de daha sonra aile şirketinden ayrılarak kurduğu Esas Holding bünyesinde oldukça önemli başarılara imza atmış birisi.

Şevket Sabancı, Manchester Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği eğitimi alıyor ve bu şirketin tekstil alanında gelişmesindeki önemli etmenlerden biri oluyor.

İngiltere’nin Manchester kentinin o dönemde tekstil sektörünün kalbi olması ve Şevket Sabancı’nın burada tekstil mühendisliği alanında edindiği bilgiler Sabancı Holding'in tekstil alanındaki başarısına büyük katkı sağlıyor.

Özellikle SASA’nın kurulmasıyla tekstil alanında büyük bir yeniliğin kapılarını aralayan Sabancı Ailesi, bu alanda büyük başarılar elde ediyor.

SASA ile ilgili daha fazla detay öğrenmek için aşağıdaki içeriğimizi de okuyabilirsiniz.

Tekstil sektöründeki başarılarla hızla büyümeye başlayan Sabancı Holding kısa sürede Türkiye'nin en büyük sanayi topluluklarından biri olmayı başarsa da aile birliği sonsuza kadar devam etmiyor.

Şevket Sabancı 2000 yılında kendi yoluna gitmek istediğine karar vererek Esas Holding’i kurdu!

Şevket Sabancı ve çocukları Sabancı Holding'ten ayrılarak kendi aile şirketleri olan Esas Holding'i kurdular.

Şevket Sabancı’nın vizyonu, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da büyük yatırımlar yapmak üzerine kuruluydu.

Örneğin bu doğrultuda, Türkiye’den Avrupa’ya tır taşımacılığı yapan UN Ro-Ro, kuruyemiş üreten Peyman ve Fuyao Glass vb. birçok şirkete yatırım yaparak bu şirketleri büyüttü ve büyük bir kâr ile sattı.

Buna ek olarak, ünlü spor salonu zinciri MacFit, Ayakkabı Dünyası, Cinemaximum gibi şirketlerde de yatırımları bulunuyor.

Esas Holding’in en bilindik yatırımıysa Pegasus Hava Yolları!

Esas Holding, Pegasus Hava Yolları gibi markaları da bünyesine katarak bu markayı kısa sürede Türkiye’nin lider havayolu şirketlerinden biri yapmayı başardı.

Çok büyük gayrimenkul yatırımlarına da sahipler!

Büyük derken şaka yapmıyorduk. Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarına ek olarak Amerika ve İngiltere'de de alışveriş merkezleri ve ticari binalar, holdingin portföyünde önemli bir yer tutuyor.

Örneğin, New York'ta Manhattan’da 12 katlı bir ofis binası ve Cleveland’da büyük bir alışveriş merkezi holdingin bazı önemli gayrimenkul yatırımları arasında yer alıyor.

Türkiye’deyse Burda isimli alışveriş merkezleri, İstanbul’daki Aeropark vb. daha birçok gayrimenkul yatırımına sahipler.

Sadece gayrimenkul yatırımlarının ortalama 300 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Özetle, Şevket Sabancı’nın Sabancı Holding’den ayrılarak Esas Holding’i kurma kararı ve şirketin başarısı onun vizyoner liderliğinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

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