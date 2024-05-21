Sabancı Holding'in köklü mirasından ayrılarak kendi girişimcilik yolculuğunu başlatan Demet Sabancı Çetindoğan, cesareti ve vizyonu ile Türkiye'nin iş dünyasında ilham verici bir başarı hikâyesi yazdı. Bu içerikte onun hikâyesine göz atacağız.

Sakıp Sabancı’nın kardeşi Hacı Sabancı’nın kızı olarak dünyaya gelen Demet Sabancı Çetindoğan, eğitimini tamamlamasının ardından uzun yıllar Sabancı Holding bünyesinde görev yapmıştı.

Sabancı Holding’te 20 yıl boyunca tekstil sektöründe ciddi bir deneyim edinmiş ve daha sonrasında deneyimleri ve bilgi birikimini kendi hayalleri için kullanmaya karar vererek kendi yolunu çizmeye karar vermişti.

Bu sebeple 1999 yılında Sabancı Holding’ten ayrıldı ve 2000 yılında Demsa’yı kurdu!

Verdiği bir röportajda Demet Sabancı Çetindoğan şu ifadeleri kullanıyor; “Sabancı Holding büyük bir grup. Bünyesinde büyük yatırımlar bulunuyor. Ancak benim farklı hayallerim vardı. Sabancı Holding’in ölçek olarak iştigal konusuna uygun olmayacak alanlarda kendi yatırımlarımı hayata geçirmeye karar verdim. Yapacağımızın işin Sabancı ile aynı iş kolunda olmamasına dikkat ettik. Sabancı Holding’in bir hissedarı olarak farklı sektörlerde büyümeliydik.”

Böylelikle 2000 yılında eşi ile birlikte Demsa’yı kuran Demet Sabancı Çetindoğan, hayallerine doğru ilk adımı attı ve Demsa Group ile birçok sektörde önemli yatırımlar yaptı.

İlk yatırımları perakende sektöründeydi. Türkiye’ye yabancı markaları getiren ilk şirketlerden biri oldular.

Demet Sabancı Çetindoğan tekstil alanında çok deneyimliydi. Öyle ki Teksa, Bossa ve Yünsa gibi şirketlerin yönetim kurullarında görev yapmıştı. Dolayısıyla tekstil işinden anlıyordu.

Guess, Laura Ashley, Salvatore Ferragamo, Harvey Nichols ve Donna Karan gibi ünlü ve büyük markaları Türkiye’ye getirdiler.

Daha sonrasında Brandroom isimli kendi lüks perakende üzerine yoğunlaşan markalarını kurdular ve bu marka altında Boyner gibi çeşitli markaları tüketiciye sunmaya başladılar.

Perakende yatırımlarının ardından Fashion TV’yi satın alarak medya sektörüne de adım attılar.

Moda alanında perakendecilik sektöründe faaliyet gösteriyorlardı ve moda dünyasından uzaklaşmış olmak istemeyecekler ki Fashion TV’yi satın alarak yine Demet Sabancı Çetindoğan’a ait olan Mediasa bünyesine kattılar.

Daha sonra medya sektöründe varlıklarını derinleştirmek adına 7/24 yayın yapan bir eğitim kanalı ve World Travel Channel isimli bir seyahat kanalı da kurdular ve farklı türde kanallara da yatırım yaparak bu alandaki güçlerini gösterdiler.

2012 yılındaysa Güney Koreli bir şirketle ortaklık anlaşması yapan Mediasa ile ilgili son haber 2016 yılında yapılmış gibi görünüyor.

Faaliyetler durdurulmuş olacak ki, şirkete dair boş bir LinkedIn sayfası dışında bir kaynağa da ulaşamadık.

Araştırmalarımıza göre World Travel Channel yayın faaliyetlerini durdurmuş olsa da bir seyahat acentesi olarak hizmet veriyor.

Demsa turizm ve gayrimenkul sektöründe de önemli yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Tarihi Pera Palas ve zengin turistlerin gözde oteli St. Regis’in işletmeciliğini yapan Demsa, turizm sektöründe hâlâ daha iddialı konumu kaybetmemiş gibi görünüyor.

Buna ek olarak, gayrimenkul yatırımları kapsamında 25 dönümlük bir arazi üzerinde inşa edilmiş olan Kandilli Konakları da Demsa Group tarafından yapılan projeler arasında yer alıyor.

Demsa Group şu anda 600’den fazla çalışana sahip değerli ve büyük şirketlerimizden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca ONKİM Kök Hücre Teknolojileri ile de sağlık ve teknoloji alanında önemli faaliyetler yürütüyor.

Demet Sabancı Çetindoğan 2006 yılında sağlık sektöründe de yatırım yaparak ONKİM’i kurdu.

Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük kök hücre merkezi olarak nitelendirdiği ONKİM bünyesinde değerli çalışmalar yürütüyor.

Özetle, Demet Sabancı Çetindoğan’ın başarı hikâyesi, girişimcilik ruhu ve yenilikçi yaklaşımı ile birçok kadına ilham kaynağı oluyor.

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