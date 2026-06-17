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Sevilen Seri Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Shrek 5'ten İlk Fragman Geldi! [Video]

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En sevilen animasyon serileri arasında başı çeken Shrek, yıllar sonra yeni filmi Shrek 5 ile geri dönüyor.

Sevilen Seri Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Shrek 5'ten İlk Fragman Geldi! [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Animasyon serileri arasında en popülerlerden biri olan Shrek, çok uzun bir aranın ardından yeni filmi Shrek 5 ile 2027 yılında beyazperdeye geri dönmeye hazırlanıyor.

Yapımcı şirket DreamWorks Animation, serinin beşinci halkası olan "Shrek 5" filminden merakla beklenen ilk fragmanı resmî olarak yayımladı.

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Sevilen Seri Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Shrek 5'ten İlk Fragman Geldi! [Video]
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Shrek 5 fragmanı

Orijinal kadro ve sürpriz isimler bir arada

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Yeni filmin şüphesiz en çok heyecan yaratan detaylarından biri, hafızalara kazınan orijinal seslendirme kadrosunun fire vermeden geri dönmüş olması.

Komedi dünyasının usta isimleri Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Eşek) ve Cameron Diaz (Fiona) karakterlerine yeniden hayat vererek nostalji rüzgarları estirecek. Bu dev üçlünün yanına eklenen yeni isimler ise kadronun albenisini iyice artırıyor. Emmy ödüllü ünlü oyuncu Zendaya, Shrek ve Fiona’nın kızı olan Felicia karakterinin seslendirmesini üstlenerek kadroya dâhil oldu. Felicia’nın kardeşleri Fergus ve Farkle karakterlerini ise genç neslin dikkat çeken yetenekleri Marcello Hernandez ile Skyler Gisondo seslendiriyor.

Teknik kadro da dolu dolu

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Shrek 5'in yönetmen koltuğunda, serinin DNA'sını çok iyi bilen tanıdık isimler oturuyor. Geçmiş filmlerde yaratıcı ekiplerde görev alan ve aynı zamanda hafızalara kazınan Zencefilli Kurabiye Adam "Gingy" ile Rumpelstiltskin gibi karakterleri seslendiren Conrad Vernon ile Walt Dohrn ikilisi filmin yönetmenliğini paylaşıyor.

Yapımcı tarafında ise animasyon dünyasının iki büyük gücü bir araya gelmiş durumda. Trolls serisinin arkasındaki başarılı yapımcı Gina Shay ile Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi milyar dolarlık gişe canavarlarına imza atan Illumination CEO’su Chris Meledandri, bu projenin yapımcılığını üstleniyor.

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