Bilim insanları, insanlık tarihinin en yüksek günlük küresel ortalama sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı. Üstelik rekor, 2 gün üst üste kırıldı ve yazın devamında yeni rekorlarla karşınıza gelmemiz son derece olası.

Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde bölge bölge pek çok kez sıcaklık rekorları kırıldı. Fakat 3 Temmuz 2023 günü, tüm insanların hissettiği bir rekor kırıldı. 24 saat içinde sıcaklıkları kayıt altına almaya başladığımızdan bu yana en yüksek küresel ortalama sıcaklık kaydedildi.

Maine Üniversitesi İklim Değişikliği Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre 3 Temmuz günü yeryüzünde ortalama sıcaklık 17,01 santigrat dereceye ulaştı. 2023 yılı geneli de önceki yıllara göre daha yüksek seviyede seyretti.

Üstelik bu sıcaklık rekoru yakın zamanda yeniden tazelenebilir denmişti ki...

İklim Acil Durumu Enstitüsü Direktörü ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nden Peter Carter, küresel sıcaklıkları artıran en büyük atmosferik olaylardan El Niño’nun “henüz yeni başladığını” ifade etti. El Niño’nun önümüzdeki yıl zirveye ulaşacağını açıkladı.

Yeni rekor 24 saat geçmeden yine kırıldı:

3 Temmuz'da kırılan ortalama sıcaklık rekoru, 4 Temmuz'da tazelendi. Yeni rekor, 17,18 santigrat derece olarak kayıtlara geçti.

El Niño da neyin nesi?

El Niño, Güney Amerika’da etkili oluyor ve ABD ve çevresinde ortalamanın üzerinde yağış ve tahribata yol açıyor. Bu olayın okyanusun diğer ucu olan Asya’daki etkileri ise kuraklık ve orman yangınları oluyor. Birçok uzman, En Niño’yu yükselen sıcaklıkların ana sorumlularından birisi olarak görüyor.

Yeni rekorlar “insanlar için ölüm fermanı”

Imperial College London'ın Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Enstitüsü'nden Friederike Otto, son rekor hakkında endişelendiren bir açıklama paylaştı:

“Bu, kutlamamız gereken bir dönüm noktası değil. İnsanlar ve ekosistemler için bir ölüm fermanı.

Ne yazık ki, artan [karbondioksit] ve sera gazları emisyonları ile birlikte büyüyen El Niño olayı sıcaklıkları yeni zirvelere yükseltiyor, bu yıl belirlenen bir dizi yeni rekorun yalnızca ilki olacağını gösteriyor.”

Yakın tarihte ortalama sıcaklıklar nasıldı?

On yıllık dönem Ortalama sıcaklık (°C) 1880'ler 13,73 1890'lar 13,75 1900'ler 13,74 1910'lar 13,72 1920'ler 13,83 1930'lar 13,96 1940'lar 14,04 1950'ler 13,98 1960'lar 13,99 1970'ler 14 1980'ler 14,18 1990'lar 14,31 2000'ler 14,51

Veriler, NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından sunuluyor. Yıllık ortalamalar, sıcaklıkları kesin olarak izlemek için modern bilimsel araçların kullanılmaya başladığı 1880 yılına kadar uzanıyor.

En güncel sıcaklık rekorları: