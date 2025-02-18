ABD'de yayımlanan Protector - Book Armed Agent isimli bir uygulama, tüketicilerin büyük ilgisini çekti. Peki "silahlı Uber" olarak da anılan uygulama, tam olarak neler sunuyor?

Her geçen gün biraz daha büyüyen mobil uygulama sektörü, zaman zaman çok ilginç projelere ev sahipliği yapıyor. Bu haberimizde "Protector - Book Armed Agent" olarak isimlendirilen ve pek çok kişi tarafından "Silahlı Uber" olarak anılan bir uygulamaya yakından bakacağız.

Bugün itibarıyla New York ve Los Angeles için hizmet vermeye başlayan Protector - Book Armed Agent uygulaması, kendiniz için silahlı korulamalar tutmanızı sağlıyor. Evet, projenin tek amacı bu. Uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra yapacağınız tek şey, hizmetin aktif olduğu bölgeye tıpkı Uber kullanıyor gibi silahlı korumalar çağırmak.

Gelen korumalar, alanında uzmanlaşmış isimlerden oluşuyor

Protector ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre sunulan hizmet kapsamında gönderilen silahlı korumalar, geçmişte bu iş üzerine çalışmış kıdemli kişilerden oluşuyor. Yani gelen korumaların kimi emekli bir polis kimi ise özel güvenlik personeli.

Kişiselleştirmenin sınırı yok!

Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de oldukça geniş kapsamlı bir özelleştirme seçeneği sunuyor olması. Mesela alacağınız hizmet kapsamında kaç koruma olacağını, bu korumaların hangi kıyafetleri giyeceklerini kendiniz seçiyorsunuz. Tabii bu korumaların size eşlik etmesini sağlayan eskort araçların sayısını da yine siz belirliyorsunuz. Korumaların Cadillac Escalade ve Chevy Suburban kullandıklarını söyleyelim.

Silahlı koruma ücretleri 200 dolardan başlıyor

Protector tarafından yapılan açıklamaya göre silahlı koruma hizmeti almak isteyen kullanıcıların, saat başına 200 dolardan başlayan fiyatı gözden çıkarmaları gerekiyor. Kullanıcının istediği araç ve koruma sayısı, kullanılacak ekipmanlar gibi hususlar ise bu fiyatın daha da yükselmesine neden oluyor.

Protector - Book Armed Agent uygulaması, geçtiğimiz hafta Josie Francis ve Nicole Agner isimli fenomenler tarafından ilk kez denendi. Yaşadıkları deneyimi TikTok'ta paylaşan fenomenler, kendilerini hiç bu kadar güvende hissetmediklerini ifade ediyorlar.

TikTok'ta paylaşılan videoları aşağıdan izleyebilirsiniz:

Protector - Book Armed Agent uygulamasının App Store sayfasına buradaki bağlantıdan ulaşılabilir. Uygulamanın daha çok yeni olmasına rağmen App Store'un zirvesine yerleştiğini de söyleyelim. Protector - Book Armed Agent, şu an App Store ABD'de indirilen en popüler uygulamalardan bir tanesi.