US Armor Group isimli zırh şirketi, Lucid Air Sapphire için özel bir çalışma yaptı. Kurşun geçirmez hâle getirilen araç, dünyanın en hızlı zırhlı otomobili olarak lanse ediliyor.

ABD merkezli otomobil zırhlama şirketi US Armor Group, bugüne kadarki en özel çalışmalarından bir tanesine imza attı. Lucid Air Sapphire'e zırh uygulaması yapan firma, böylelikle dünyanın en hızlı zırhlı arabasını üretmiş oldu. Peki özel yapım Lucid Air Sapphire, tüketicilere neler vadediyor?

US Armor Group, otomobilin hem iç hem de dış tasarımında bazı değişiklikler yaptı. Mesela bu özel otomobilde .44 Magnum tabancadan gelecek mermileri geçirmeyen camlar bulunuyor. Aracın gövdesinde ise hafif kompozit malzemeden imal edilen bir zırh var. US Armor Group, bu zırhın aracı sadece 175 kilogram civarında ağırlaştırdığını açıkladı.

Dünyanın en hızlı zırhlı arabası işte böyle görünüyor

US Armor Group, zırhladığı Lucid Air Sapphire'in iç kısmında da oldukça etkileyici bir çalışma yaptı. Bu bağlamda; otomobilin içerisinde "hack'lenemez" denilen bir Wi-Fi sistemi bulunuyor. Ayrıca polis ve itfaiye gibi ekiplerle anında iletişim kurulmasını sağlayan bir iletişim sistemi de mevcut. Tüm bunlarla yetinmeyenler, aracın bağlantı desteği ile doğrudan US Armor Group ekiplerine ulaşabilecekler.

Şirket, zırhlı Lucid Air Sapphire için opsiyonel özellikler de sunuyor. Bu opsiyonlar arasında elektroşok destekli kapı kolları, biber gazı atıcı, silah portları ve hatta patlayıcılardan bile etkilenmeyen zırh kaplaması gibi şeyler bulunuyor.

US Armor Group tarafından yapılan açıklamaya göre aracın performansı, zırh nedeniyle çok da etkilenmedi. 1.234 beygir gücü sunan ve 0-100 km/s hızlanmasını 1,89 saniyede tamamlayan otomobil, zıhlandıktan sonra da buna yakın performans sunacak. Şirkete göre zırhlı aracın maksimum hızı, 320 km/s seviyelerinde.

Lucid Air Sapphire'in orijinal versiyonunu satın almak isteyen bir tüketicinin, 250 bin dolar civarında bir parayı gözden çıkarması gerekiyor. US Armor Group tarafından üretilen zırhlı versiyonun fiyatı ise bundan çok daha yüksek. Şirketin açıklamasına göre bu kadar etkileyici bir otomobile sahip olmanın bedeli, 475 bin dolardan başlayacak.