Silent Hill'in En Az Filmi Kadar Korkunç Olan Gerçek Öyküsü

Silent Hill, 2006 yılında Christopher Gans tarafından aynı adlı oyundan esinlenilerek sinemaya taşınan psikolojik bir korku filmi. İşin ilginç yanı hem oyunun hem de filmin, Centralia Pensilvanya kasabasının meşhur yer altı yangınından esinlenilerek üretilmiş olması. Peki bu yangını gizemli kılan şey neydi?

Batı Virginia'ya bağlı Centralia kasabasındaki kömür madenlerinde 1962 yılında akıl almaz bir yangın çıktı. Nüfusu yaklaşık 2700 kişi olan bu bölgedeki yangının nedeni kesin olarak bilinmiyor. Ancak söylentilere göre, kömür madenlerinin yakınında birikmiş çöpler yakıldığı için yer altındaki maden yatakları tetiklendi ve bu sebeple her yer yanmaya başladı.

Kasaba yapıları arasında o dönemde beş otel ve yedi kilise bulunuyordu. Kasaba sakinleri, böylesi küçük bir yer için bu kadar çok yapının dikkat çekici olduğunu düşünüyorlardı. Silent Hill'in birinci filminde, bir anne bir kız çocuğu evlat ediniyor. Kız çocuğu, rüyalarında sürekli sessiz tepeyi görüyor ve bunun üzerine annenin kızını alıp bu kasabaya gitmesi işleniyor. Bugün bile halen devam eden yangın, fazla dikkat çekici bir olay olduğundan, 2012 yılında Silent Hill filminin ikincisi çekildi. O halde gelin bu esrarengiz kasabanın gizemlerine bir bakalım.

Yangınlar, kasaba halkını kötü etkiledi.

Centralia Kasabası Yangın Görüntüleri

Bu yangın ile ilgili ilginç olan şey söylentilere göre kasaba halkının yangın çıkmadan önce bunun gerçekleşeceğini rüyalarında görmesiydi. Güya bu kişilerden biri yangın çıkacağını yaptığı resimlerle, bir grup da gördükleri halüsinasyonlar sonucunda halka anlatmaya çalışıyordu. Tabii ki bunların aslından astarından emin değiliz, sadece söylenti oldukları için sizlere anlatıyoruz. Belki de bu söylentiler, Centralia'nın geçmişinde bu olay nedeniyle birçok insanın öldüğü için kasabalıların teselli bulmak için uydurduğu söylentilerdi.

1979 yılında Centralia'daki bir benzin istasyonu sahibi, yeraltı konteynerlerindeki gazın sıcaklığını ölçtü ve sıcaklık normalin 100° üzerinde çıktı. Yangın hiç durmaksızın belirli aralıklarla devam edip kasabaya zarar vermeye devam etti. Hatta on iki yaşındaki bir çocuk ve onun babaannesi, evlerinin arka bahçelerinde oluşan derinliği 4 metre olan bir yarığın içine düştü. Çocuk, kuzeni tarafından fark edilip çukurdan çıkarılsa da karbonmonoksit soluduğu için sağlığı oldukça kötü etkilenmişti. Babaannenin akıbeti hakkında ise net bir bilgi yok. Yerde oluşan bu oyuklar uzmanlara göre, yer altındaki madenlerin uzun süre yanmış olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Yangın, yerel itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen durmadı.

Centralia Yangın Görüntüleri

Bu nedenle hükûmet yetkilileri, kasaba sakinlerinin güvenliği için kasabanın bir an önce tahliye edilmesine karar verdi. Kasabanın havası, çıkan yangın kaynaklı oluşan karbonmonoksit salınımı nedeniyle kirli olduğu için insanların bu havayı soluduğunda olacakları bir düşününce bunun oldukça yerinde bir karar olduğunu anlıyorsunuz. Yangından sonra ise filmdeki meşhur kilise olan Aziz Mary kilisesi kurtarılabildi. Bu dönemlerde kasabada kalan birkaç vatandaşın da kendilerini kilise hizmetine adadıkları iddia ediliyor.

Hatta bazı kaynaklara göre 1992, bazılarına göre 2002 yılında şehrin posta kodu olan 17927 numaralı kod tamamen iptal edildi. ABD hükûmetince kasaba tamamen kayıtlardan silindi ve bu bölgeyle ilgili medyada kesinlikle haber yapılmaması istendiği için Centralia'ya yayın yasağı getirildi.

Sessiz Tepenin (Centralia'nın) Gerçek Resmi

Bu bölgeyle ilgili belgelere erişim de yine hükûmetin izni olmadan maalesef mümkün değil.

Oyunlara, filmlere konu olan Centralia'nın bu kadar gizemli olmasının nedeni, halen yetkililerin kesin bir açıklama yapmamış olması.

Centralia Kilisesi

Yazar David DeKok, 1986 yılında bu kasabadaki yarıkların, Merkür'den daha sıcak ve Satürn'den daha zehirli olduğunu ifade etti. Yazarın bu söylemleri sanki kendini popülerleştirmek için ortaya atılmış iddialara benziyor. Centralia şimdilerde ise meraklı insanların keşfetmeye gittiği turistik bir yere dönüştü.

Centralia şimdilerden graffiti sanatçılarının uğrak noktası

Kaynaklar: Screen Rant, Britannica, History, Vg 247, Lit Reactor, Atlas Obscura, BBC, Uncoveringpa