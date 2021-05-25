Singapur merkezli Breathonix adlı bir şirket, %95 oranında netlik sağlayan üflemeli COVID-19 tanı kiti geliştirdi. Kite üflenen nefes bir yazılım aracılığıyla COVID-19'a sahip nefesle karşılaştırılıyor ve 1 dakikadan kısa bir süre içerisinde tanı konulmasını sağlıyor.

Singapur, tıpkı polis kontrolünde yapılan üflemeli alkol testi gibi çalışan üflemeli COVID-19 tanı kitinin kullanımı için onay verdi. Singapur Ulusal Üniversitesi altında çalışan Breathonix adlı şirket tarafından geliştirilen tanı kiti, üflenen nefesi COVID-19 virüsüne sahip nefesle karşılaştırıyor ve son derece hızlı bir şekilde yanıt veriyor.

Açıklanan bilgilere göre Breathonix'in geliştirmiş olduğu tanı kitininin hassasiyeti %93 iken netlik oranı ise %95. İkisi Singapur biri Dubai olmak üzere 3 farklı klinik araştırmadan geçen üflemeli tanı kiti, ilk önce Malezya'dan Singapur'a kara aracılığıyla seyahat eden yolcular üzerinde kullanılacak.

Pozitif çıkan hastalar yeniden sürüntü testine tabii tutulacak

Pandeminin negatif etkilerinden bir an önce kurtulmak isteyen onlarca ülke, uluslararası seyahati ve dolayısıyla turizmi canlandırmak için olabildiğince kontrollü ancak bir o kadar da hızlı davranmaya çalışıyor. Özellikle Asya ülkelerinin sınırlarda uyguladığı sıkı kontroller dikkat çekerken, Singapur da insanların son derece hızlı cevap alabileceği üflemeli COVID-19 testi ile birlikte yolculuklarda oluşacak engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda hızlı COVID-19 tanı kiti için harekete geçen Singapurlu şirket Breathonix, toplamda 180 kişi üzerinde yaptığı deneylerinden sonra üflemeli tanı kitlerinin %95 netlik sağladığını açıkladı. Tanı kiti, elektronik cihaza bağlı plastik bir tüpten oluşuyor. Tüpe üflenen nefes, bir yazılım aracılığıyla COVID-19 virüsüne sahip nefes ile karşılaştırılıyor ve bir dakikadan az bir süre içerisinde kişiye pozitif ya da negatif tanısı koyuyor. Singapur, yeni tanı kitinin ilk önce Malezya - Singapur arasındaki kara yolunu kullanan yolcularda kullanılacağını ve pozitif çıkan yolcuların emin olunabilmesi adına tekrar sürüntü testine tabii tutulacağını belirtti.