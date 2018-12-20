Teknoloji sektörü, küresel çapta büyük hızla gelişirken ülkemizde bu gelişmelerden payını alıyor. Sadece bilişim işiyle ilgili değil, hemen hemen her pozisyonda iş sahibi olabileceğiniz teknoloji şirketlerini size aktarmaya devam ediyoruz. TeknoKariyer köşemizde bu kez yabancı değil, Türkiye’de bulunan şirketlere yer veriyoruz.

Teknoloji sektörü, geleceği en berrak sektörlerin başında geliyor. Türkiye, gelişmekte olan bir ekonomi olduğu için henüz teknoloji sektörü doygunluk noktasına ulaşmış durumda değil. Hala nitelikli personellere ve o personellere sahip çıkabilecek yerli ve güçlü sermayelere ihtiyaç var.

TeknoKariyer köşemizle, kendisini bu sektörün içerisinde görmek isteyen gençlere rehber olmaya devam ediyoruz. Bu hafta bilişim, yazılım, medya, savunma sanayii, dijital hizmetler gibi pek çok farklı alanlarda teknoloji sektöründe yer alan Türkiye kökenli firmalara yer veriyoruz. Listede yer alan şirketlerin güncel iş ilanlarına, bağlantı olarak verdiğimiz LinkedIn sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Sahibinden.com:

Alt sektör: E-ticaret

E-ticaret Merkez: Ataşehir, İstanbul

Sahibinden.com, 2000 yılındaki kuruluşundan bu yana, Türkiye’nin en büyük e-ticaret şirketleri arasında yer alıyor. Hala yerli sermaye olarak faaliyet sürdürmesi dışında, sektöre yön veren atılımlarıyla genç yeteneklere sürekli yatırım yapıyor. Merkez ofisiyle ön plana çıkan şirket, çalışanların ofisten ayrılmadan pek çok ihtiyacını görmesini sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında Silikon Vadisi devlerinin ofis standartlarını ülkemize getirdiğini söylemek mümkün.

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Yemeksepeti.com:

Alt sektör: E-ticaret

E-ticaret Merkez: Şişli, İstanbul

Türkiye'de yaklaşık olarak 64 farklı şehirde hizmet veren Yemeksepeti.com, merkez ofisiyle göze çarpan bir diğer önemli şirketlerimiz arasında bulunuyor. 2001 yılındaki kuruluşunun ardından hızlı bir ivme yakalayan firma, 2015'te Almanya merkezli Delevery Hero'ya satıldı. Nitekim yerli şirket politikalarını sürdürerek hala önemli fırsatlar sunan bir ortama sahip.

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Turkcell:

Alt sektör: Haberleşme

Haberleşme Merkez: Maltepe, İstanbul

Ülkemizin en köklü telekom şirketlerinden olan Turkcell, yine merkez ofisindeki konforuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Firmanın gençler arasında düzenlenen anketlerde en çok çalışılmak istenen yerli şirketlerden birisi olması boşuna değil. Sektörel anlamda, her türlü posiyon için iş bulabileceğiniz bir temele var.

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Gram Games:

Alt sektör: Mobil oyun

Mobil oyun Merkez: Maltepe, İstanbul

Mobil oyun sektöründe ülkemizin en önemli temsilcilerinden olan Gram Games, Google I/O konferansına katılım daveti alan ilk yerli şirket olmuştu. Genç ve dinamik ekibiyle, teknoloji sektöründe kariyer yapmak için oldukça uygun fırsatlar sunuyor.

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Softtech:

Alt sektör: AR-GE

AR-GE Merkez: Maslak, İstanbul

Teknoloji sektörüne ilişkin en büyük ihtiyaçlarımızdan olan araştırma ve geliştirme ile ilgilenen Softech, bu alanda faaliyet göstermek isteyen gençler için çok ideal. Firmanın merkezi İstanbul'da bulunsa da Ankara'da da bir ofisi var.

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Gittigidiyor:

Alt sektör: AR-GE

AR-GE Merkez: Maslak, İstanbul

Kendi sektöründe ülkemizin en ileri gelen firmalarından olan GittiGidiyor, 2001 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 2011'de dünyanın en büyük e-ticaret platformu e-Bay'in çatısı altına giren şirket, Türkiye'de dünya standartlarında çalışmak isteyen gençler için çok ideal.

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edelkrone:

Alt sektör: Endüstriyel tasarım, yazılım

Endüstriyel tasarım, yazılım Merkez: Çankaya, Ankara

Özellikle YouTube'da Başka Bir Şey isimli programıyla tanınan Edelkrone, gelişmiş kamera ekipmanları üreten bir endüstri mühendisliği firması. Aynı zamanda yeni projeleri için sürekli olarak çalışmaya devam eden genç bir ekibe sahip. Firmanın ürünleri, Hollywood gibi sinema sektörünün bel kemiği olmuş yerlerde kullanılıyor.

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Onedio:

Alt sektör: Yeni medya, yazılım

Yeni medya, yazılım Merkez: Şişli, İstanbul

İnternet medya sektöründe ülkemizin en yetkin şirketlerinden olan Onedio, aslında bilişim ve yazılım yönüyle de dikkat çeken bir yapı. Mühendislik dışındaki alanlarda da yenilikçi bir şirkette görev almak isteyenler için oldukça ideal bir ortama sahip. Ayrıca Ankara'da da bir ofisleri bulunuyor.

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Logo Yazılım:

Alt sektör: Kurumsal yazılım çözümleri

Kurumsal yazılım çözümleri Merkez: Gebze, Kocaeli

1984 yılındaki kuruluşunun ardınan ülkemizin en köklü yazılım şirketlerinden birisi olmayı başaran Logo Yazılım, diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için yazılım üretiyor. Kurumsal müşterilere hizmet vermek isteyen genç arkadaşlarımız için oldukça ideal bir çalışma ortamına sahip.

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Webtures:

Alt sektör: AR-GE

AR-GE Merkez: Kartal, İstanbul

Oldukça enerjik bir ekibe sahip olan Webtures, dijital pazarlama ave SEO çalışmaları üzerine ülkemizin en ileri gelen sermayelerinden. Özellikle genç girişimcilere fırsat veren sistemiyle, kısa sürede popüler şirketler arasında yer almayı başardı.

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Akınsoft:

Alt sektör: AR-GE, kurumsal yazılım

AR-GE, kurumsal yazılım Merkez: Selçuklu, Konya

Kurumsal yazılım çözümleri ile yükseliş yakalayan Akınsoft, kısa sürede ülkemizin en büyük insansı robot AR-GE merkezini kurdu. Özellikle Konya'da bulunmasıyla Anadolu'nun genç yetenekleri için büyük bir umut olan firma, pek çok sektörde hizmet veriyor.

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Netaş:

Alt sektör: Savunma Sanayii, haberleşme

Savunma Sanayii, haberleşme Merkez: Pendik, İstanbul

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşmeye ilişkin çözümleri için çalışan köklü şirket Netaş, aslında pek çok alt sektörde faaliyet gösteriyor. Özellikle tecrübeli personeli ve devlet kurumlarına çözümler sunması, pek çok genç için olumlu bir algı yaratıyor.

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Vestel:

Alt sektör: Tüketici elektroniği

Tüketici elektroniği Merkez: Esentepe, İstanbul

Beyaz eşya ve diğer elektronik aletler sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından olan Vestel, İstanbul dışında çok sayıda ofise sahip olmasıyla göze çarpıyor. Mühendislikten pazarlamaya pek çok alanda iş bulabileceğiniz firma, gençlerin en çok çalışmak istediği Türk şirketleri arasında.

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Arçelik:

Alt sektör: Tüketici elektroniği

Tüketici elektroniği Merkez: Kadıköy, İstanbul

Tüketici elektroniği alanında bir diğer köklü şirketlerimizden olan Arçelik, 2000'li yıllarda yaşadığı kimlik değişimi stratejiyle, uluslarası boyut kazandı. Bünyesinde Beko gibi markaları da bulundurması dolayısıyla, çok sayıda alt sektörde faaliyet göstermeye başladı. Özellikle gençlere yönelik kariyer planması konusunda gerçekten ciddi işlere imza atıyor.

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Aselsan:

Alt sektör: Savunma sanayi ve haberleşme

Savunma sanayi ve haberleşme Merkez: Yenimahalle, Ankara

1975'te TSK'nın haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan Aselsan, ülkemizdeki en köklü teknoloji iştiraklerinden birisi. Daha güzel bir gelecek için sürekli genç beyinlere ihtiyaç duyan Aselsan, günümüz savunma sanayisinde önemli bir rol üstleniyor.

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Havelsan:

Alt sektör: Savunma sanayi ve yazılım

Savunma sanayi ve yazılım Merkez: Yenimahalle, Ankara

TSK'nin yazılımsal ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Havelsan, %98'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan bir şirket. Özellikle hava araçlarının yazılımlarına odaklanan Havelsan, genç mühendisleriyle kurduğu dinamik bir kadroyla çalışıyor.

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