Sisli bir havada yürüyüşe çıktığınızda şanslıysanız, korkutucu fakat fazlasıyla gösterişli bir olayla karşılaşabilir, bir silüet görebilirsiniz. Fakat aslında bu silüet, sizin bir yansımanız.

Günlük hayatımızda karşılaştığımız ve tek başımıza açıklayamadığımız birçok durum, ‘paranormal olay’ olarak internette dolaşabilecek seviyelere varabiliyor. Fakat işin aslı, sanılandan çok farklı olabiliyor ve sadece basit bir açıklamayla çözüme kavuşabiliyor.

Bugün de pek çok kişinin haberdar olmadığı bir doğa olayıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık’ın Lake District Ulusal Parkı’nda yürüyüşe çıkan Chris Randall, gerçek hayatta görülse korkutucu olabilecek bir görüntü paylaştı.

Bir anda sisin içinde silüet görmenize neden olabilecek doğa olayı:

Independent tarafından gündeme getirilen yukarıdaki görüntüde Chris, birkaç metre ötesinde siyah gölge şeklinde bir silüet görüyordu. Fakat aslında bu silüet ve etrafında çok silik olarak gözüken gökkuşağı çemberi, bambaşka bir olaydan kaynaklanıyordu.

Chris Randall’ın paylaştığı görüntüdeki silüet, aslında kendi gölgesinin sise yansımasıydı. Bu olay, aslında ‘Brocken spectre’, ya da ‘Brocken hayaleti’ olarak anılan bir olayın kendisiydi.

Peki Brocken spectre nedir?

Brocken spectre, özellikle sisli havalarda ve dağlık alanlarda kendi gölgenizin siste gözükmesinden kaynaklanıyor. Olay, Güneş ışınlarının arkanızdan vurmasıyla oluşuyor. Gölgenin etrafındaki gökkuşağı ise ‘Glory’ adı verilen, Güneş ışığının havadaki küçük su damlacıklarına yansımasıyla oluşuyor.

Brocken spectre, olayın arka planını bildiğinizde sizi hayran bırakacak manzaralara yol açabiliyor: