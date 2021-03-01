ABD'li Doktor: Çay, Koronavirüsün Çoğalmasını Önlüyor

Dr. Leo Galland, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarda siyah çayın olumlu etkiye sahip olduğunu ve virüsün çoğalmasını engellediğini söyledi. Dr. Galland'a göre çayı süt ile içmek, çayın faydasını azaltıyor.

Dünyada “bütünleyici tıbbın kurucusu” olarak bilinen ve Alerji İçin Çözüm kitabını kaleme alan isim olan Dr. Leo Galland, koronavirüs ile ilgili Türk halkını sevindirecek açıklamalarda bulundu. COVID-19’un yalnızca bağışıklık sistemini değil, tüm metabolizmayı etkileyen bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Galland, Zaten bu nedenle şeker hastaları ve aşırı kilolu kişiler büyük risk altında. Dolayısıyla metabolizmanızı iyileştirecek bir beslenme düzeni koruyucu olacaktır. ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Özellikle de çinko çok önemli. Bununla ilgili kanıtlar var. Meyve, sebze, bitki ve baharatlarda bulunan bioflavonoidler, vücudunuzun virüse verdiği tepkiyi önemli ölçüde etkiliyor. İlk yapmanız gereken, kabuklu yemiş, tohum, sebze, balık ve deniz ürünleri içeren, tamamen doğal gıdalardan oluşan bir beslenme alışkanlığı edinmek."

“Siyah çayda bulunan bazı maddeler, virüsün çoğalmasını önler”

Türkiye’nin tüketim konusunda dünyada bir numara olduğu siyah çayın, koronavirüsle mücadelede faydalı olduğunu aktaran Dr. Galland, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Yeşil çaydan ziyade siyah çayda bulunan bazı maddeler, virüsün çoğalmasını önler. Ayrıca çayı süt ile içmemek gerekir çünkü süt, ihtiyacımız olan şeylerin emilimini engeller. Çayı, olduğu gibi içmek gerekir. Bunun yanında melatoninin faydalı olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Melatonin takviyesi yapan insanların Covid-19’a yakalanma ihtimali daha düşük. Muhtemelen bunun nedeni, melatoninin bağışıklığı güçlendirici ve antiinflamatuar etkisi.”

Bazı ot ve baharatların koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirebileceğini ifade eden Dr. Galland, “Çörek otu, benim gözdelerim arasında yer alıyor. Bin yıldan uzun süredir Batı Asya’da tüketilen temel sağlıklı besinlerden biri olan çörek otu, antiviral etkilere sahip. Covid-19 değil belki ama hepatit virüsüne yakalanan insanlar üzerinde yapılan klinik deneylerde çörek otunun antiinflamatuvar ve antiviral etkileri gözler önüne serilmiş. Eğer tek bir sağlıklı besin seçmem gerekseydi, çörek otunu seçerdim. Çörek otunun içindeki en aktif maddeler yağında bulunur.” dedi.