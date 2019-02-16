Siyah Renkli AirPods 2, Bahar Aylarında Tanıtılacak

Apple'ın bahar aylarında tanıtması beklenilen AirPower, yanında bir de sürpriz getirebilir. Söylentilere göre ikinci jenerasyon AirPods da AirPower ile aynı anda tanıtılabilir. Sıklıkla duyulan bir başka konu ise AirPods 2'nin siyah renk seçeneği ile birlikte sunulacağı.

Teknoloji devi Apple'ın her çıkaracağı ürün, daha piyasalardaki yerini almadan, büyük sansasyonlara sebep oluyor. Ürünlerin hakkında yapılan tahmini teknik bilgiler, tasarım detayları hatta Apple'ın orjinal reklam filmlerine benzeyen tanıtım videoları bile sosyal medyayı sallamayı başarıyor. En güncel iddialar ise Apple'ın üretimine başladığı bilinen, ikinci jenerasyon AirPods hakkında.

Önümüzdeki aylarda dev şirketin AirPower'ı tanıtacağı duyurulmuştu. Bahar aylarına denk gelecek olan bu tanıtımın, bir de sürprizle birlikte geleceği son günlerde sıklıkla konuşulmaya başlandı. İddialara göre Apple, ikinci jenerasyon AirPods'ları da aynı tanıtımda görücüye çıkaracak. Apple hayranlarını heyecanlandıran tek söylenti bununla da kalmıyor. ABD'li devin AirPods 2'yi siyah renk seçeneği ve farklı bir kaplama ile sunacağı da kulaktan kulağa dolaşan haberler arasında yer alıyor.

AirPower, geçtiğimiz yıl tanıtılması beklenen bir ürün olmasına rağmen, beklenmeyen ısınma problemleri nedeni ile ürünün tanıtımı ertelenmişti. Apple'ın bu sene Mart ayında her iki ürünü birden tanıtması bekleniyor. İhtimaller ürünlerin bahar ayında piyasaya sürüleceği yönünde olsa da birçok kişi de AirPods 2'nin sonbahar aylarına kadar üretilemeyeceği konusunda hemfikir.