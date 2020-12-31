Siyahtan Kırmızıya Renk Geçişli Audi RS7 Göz Kamaştırdı

Renk değiştiren araba boyalarını daha önce de görmüş olsak da bu Audi RS7 oldukça özel. Sonunda başka bir renkten gerçekten siyaha dönebilen bir boya görmüş olduk.

Ülkemizde çok çok nadir olsa da modifiye dünyasındaki yeni akımlardan biri renk değiştiren otomobiller. Bu otomobillerin bazıları gerçekten gözalıcı olabilirken bazıları ise pek de hoş olan sonuçlar vermiyor.

Bu renk geçişleri genelde birbirine yakın ya da renk çemberinde yan yana bulunan renkler arasında gerçekleşiyor. Bu Audi RS7 ise oldukça farklı, zira aracın rengi kırmızıdan siyaha dönüşebiliyor.

Kuantum renkli araba

Normalde kırmızı renkli olan arabanın üzerine uygulanan kaplama, baktığınız açıya göre renk değiştiriyor. Arabayı bazen kırmızı, bazen siyah, bazen de ikisi arasında geçiş halinde görebiliyorsunuz. Kesin olan şeyse otomobilin her açıdan oldukça güzel gözüktüğü.

Videoya göre tamamen siyaha dönen bir karışım bulmak imkansızdı. Yeni ve "Dünyada ilk" olarak tanıtılan bu kaplama ise tamamen siyaha dönüş vaat ediyor. Her ne kadar videoda gördüğümüz en siyah versiyon bile kırmızıdan izler taşıyor olsa da videoyu çekenlere göre gayet tatmin edici bir sonuçla karşı karşıyayız.

Renk değişimini daha da bariz hale getirmek için RS7'de bir de Vossen marka bronz jantlar bulunuyor. Açıkçası otomobilin renk paletine de bu jantlar, gümüş veya alüminyumdan daha çok yakışıyor.

Renk değiştiren otomobiller mümkün

Normalde ülkemizde otomobillerin rengi ruhsata işlidir ve değiştirmek için de bazı prosedürler söz konusudur. Bu türden renk değiştiren otomobilleri bizim yollarda görmemiz de haliyle pek olası değil. Kaldı ki bu araçlar herkese de hitap etmiyor.

Audi RS7, kırmızı siyah arası renk geçişiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Fırsatınız olsaydı siz de rengi değişen bir otomobil ister miydiniz? Hangi renkler arasında geçiş yapan bir otomobil isterdiniz? Aracın videosunu aşağıda bulabilirsiniz.