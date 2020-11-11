Audi'den Quattro'nun 40. Yılı İçin Konsept: Audi RS6 GTO

Ralli dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Audi Quattro, 40. yılını kutluyor. Bu kutlamalarda Audi RS6 GTO Konsept dikkatleri üzerinde topladı.

Otomobil dünyasında bazı araçların kendilerine özel bir yeri oluyor. Audi Quattro da bu araçlardan biri ve özellikle de ralli dünyasında çok saygın bir yere sahip. Bu modelin tekerinin yolu ilk görüşünden bu yana ise 40 yıl geride kaldı.

Audi’nin dört çeker sürüş sistemli yarış otomobillerinin bu önemli yıldönümü için kutlamalar da devam ediyor. Firma bu amaçla hazırladığı yeni RS6 konsept otomobili tanıttı. Araba kelimenin tam anlamıyla muhteşem.

Eski ile yeninin sentezi

Yeni konsept otomobilin temelinde standart RS6 yer alıyor. Bu aracın standart halinin de 591 beygirlik bir canavar olduğunu bilmek gerekiyor. Konsept aracın genel tasarımı ise orijinal Audi 90 Quattro IMSA GTO yarış otomobilini andırıyor.

Audi’nin açıklamasına göre aracı geliştirme işini Neckarslum fabrikasındaki çıraklar üstlendi. Otomobil üreticisi aracın teknik özelliklerini açıklamadıysa da aracın görüntüsü zaten yeterince konuşulacak malzeme barındırıyor.

Aracın boyası, genel olarak klasik renklerin ve desenlerin modern bir şekilde yeniden ele alındığını gösteriyor. Beyaz, tek parça jant kapakları doğrudan Group B rallilerinde kullanılan tasarıma işaret ediyor. Kırmızı tonlu merkez kapakları ve Quattro logosu da dikkat çekiyor.,

Burada da mı dev ızgara?

Aracın ön kısmına baktığımızda daha büyük ve geniş bir ızgara görüyoruz. Ayrıca GTO logoları, kaput üzerindeki hava girişleri ve kırmızı ön detaylar da dikkat çekiyor. Arka kısımda ise yine IMSA’dan esinlenilmiş geniş egzos yer alıyor. Bu kadar büyük bir egzos araçtaki değişikliklerin görsellikle sınırlı olmadığını düşündürüyor.

90 Quattro IMSA GTO, 0’dan 100’e yalnızca 3,1 saniyede çıkabilmesiyle şu andaki standart RS6’e oldukça yakın bir performansa sahipti. O araçtaki geliştirmelerin bir benzerini bu konseptte görmemiz durumunda gerçek bir hız canavarıyla karşı karşıya kalabiliriz.

Aracın içinde de altı noktalı emniyet kemeri, güvenlik kafesi, yarışçı koltuğu gibi detaylar göze çarpıyor. Yan camlar atılıp yerine güvenlik ağları koyulmuş olsa da ön konsola dokunulmadığı fark ediliyor. Aracın satışa çıkması ya da seri üretime girmesi ise beklenmiyor.