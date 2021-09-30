Son 1 yıl içerisinde birçok kez tasarımda değişikliğe giden Skype, yine bazı değişiklikler yaptı. Masaüstü, iOS ve Android platformlarında büyük bir güncelleme alan uygulama, Şimdi Toplantı Yapın özelliği sayesinde Skype hesabı olmayan kişilerle de toplantı yapma imkanı sunarken, sohbet pencelerine kişiselleştirilebilir temalar getirdi.

Pandemiden sonra Teams uygulaması ile öne çıkan Microsoft'un Skype ile daha fazla vakit kaybetmeyeceği düşünülüyordu. Ancak görünen o ki teknoloji devi henüz Skype'ı bırakmaya hazır değil.

Yaptığı son güncellemeleri kendi sitesinin blogunda paylaşan Skype, yenilenen sohbetleri, yeni temaları ve özel renkleri kullanıcılarına tanıttı. Dünyanın en güzel görüntülü konuşma panelini tasarladıklarını belirten şirket, Skype performansının masaüstünde %30 Android'de ise %2000 artırıldığını dile getirdi.

İşte Skype'a gelen yeni özellikler:

Skype'ın sunmuş olduğu yeni özelliklerin arasında sohbet pencelerinde kullanıma sunulan kişiselleştirilebilir temalar yer alıyor. Ayrıca çağrı sırasında kameralarını açmak istemeyen kullanıcıların pencerelerinde gri bir arkaplan yerine kullanıcının profil resminin bulunduğu bir ikon yer alacak.

Skype hesabı olmadan da kullanıcıların çağrı yapmasına olanak sağlayan "Şimdi Tanışın" özelliğinin yenilenen arayüzü sayesinde kullanıcılar, gelişmiş önizlemelere sahip olacak ve böylelikle toplantı sahibinin adı ve avatarı, davet edilen kullanıcılara gönderilecek.

Skype'ın yeni arayüzünden görüntüler: