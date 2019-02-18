Microsoft’un Slack uygulamasına rakip olarak sunduğu Microsoft Teams’in sunucuları çöktü. Erişim sorunları hâlâ devam ediyor.

Ekip içi iletişim dendiği vakit ilk akla gelen isim birçok defa Slack ancak Microsoft Teams uygulaması da bu alanda ciddi bir kitleyi elinde tutuyor.

Microsoft Teams uygulaması dünya üzerindeki kullanıcıların bir kısmını elinde tutuyor olsa da bugün bunlardan bazılarını kaybetmiş olabilir. Kısa bir süre önce ise yaklaşık 2 saat boyunca Microsoft Teams’e erişim sağlanamadı. Bu süre zarfında sunucuları kapalı kalan Teams, kullanıcılarını Skype Business, mail ve görüntülü görüşme gibi alternatif yollara itmiş oldu.

Şu an için Microsoft Teams sunucularına erişim açılmış olmakla beraber, ne yazık ki bu durum tüm kullanıcılar için geçerli değil. Bazı kullanıcıların hâlâ erişim sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Yaklaşık 2 saat süren ve şu an içn çeşitli sorunlarla da olsa kullanıma açılan Teams uygulaması ile ilgili Microsoft tarafından da Twitter üzerinden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre bazı kullanıcıların erişimde güçlük çektiği ve bu sorunun nedenlerinin araştırıldığı aktarıldı. Şu an için herhangi bir siber saldırı mı yoksa farklı bir erişim sorunu ile mi karşılaşıldığı konusunda net açıklamalar mevcut değil.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan Microsoft Teams, şu an Slack ile ciddi bir rekabet içerisinde. Hatırlamak gerekirse benzer bir erişim sorunu 2018 yılında Slack cephesinde de yaşanmıştı.