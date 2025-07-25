Günlük yaşamın koşuşturmacasında sevdiklerinden haber almak bazen unutulabiliyor. Özellikle gece geç saatlerde ya da uzun yolculuklardan sonra “eve vardım” mesajı önem kazanıyor. Snapchat, bu ihtiyaca yanıt veren yeni bir özellikle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Snapchat’in yeni özelliği sayesinde, kullanıcılar eve vardıklarında arkadaşlarına otomatik olarak haber verebiliyor. Böylece her seferinde “Eve geldim” diye mesaj atmaya gerek kalmadan, sevdiklerinizin içinin rahat etmesini sağlayabiliyorsunuz.

Snapchat, eve güvenli bir şekilde varıldığını sevdiklerle paylaşmayı kolaylaştıran yeni bir özellikle karşımızda. Snapchat’in mevcut konum paylaşma altyapısı üzerine kurulu olan bu yeni özellik, kullanıcının eve ulaştığında önceden belirlediği arkadaşlara tek seferlik bir bildirim gönderilmesini sağlayacak.

Ev konumunu ayarlayın, bildirim otomatik gitsin

Bildirimler sadece konumun önceden paylaşıldığı kişilerle sınırlı tutuluyor, yani kimin bu bilgiyi alacağı tamamen kullanıcıya bağlı. Özelliği kullanmak için önce Snap Haritası üzerinden ev adresini tanımlamak gerekiyor. Sonrasında ise sohbet ekranındaki harita simgesine dokunup “Güvenle Eve Vardım” butonuna basarak bildirim süreci başlatılabiliyor.

Kullanıcı eve vardığında, uygulama bunu otomatik olarak algılıyor ve seçilen kişilere bildirim gönderiyor. Eve dönüş gibi günlük rutinlerde her seferinde mesaj atmakla uğraşmak istemeyenler için bu özellik oldukça pratik bir alternatif sunuyor.