Snapchat, ücretli abonelerine yapay zekâ lensleri özelliği getirdi. Artık kullanıcılar, videolarına yapay zekâyla oluşturulmuş unsurlar ekleyebiliyor.

Yapay zekâ teknolojileri artık hayatımızın her alanına entegre olmaya başlamış durumda. Bunu sosyal medya için de söyleyebiliriz. Artık platformlarda farklı farklı yapay zekâ özelliklerinin yer aldığını görüyoruz. Snapchat de bunlardan biri.

Şimdi ise Snapchat’e yepyeni bir yapay zekâ özelliği geldi. Snapchat Platinum aboneleri, artık yapay zekâdan güç alan video lensleri kullanabilecekler.

Videolarınıza hayvan ve çiçek gibi şeyler ekleyebileceksiniz

Snap tarafından paylaşılan blog gönderisine göre yeni video lensleriyle birlikte kullanıcılar, yapay zekâyla oluşturulmuş hayvan ve çiçekleri videolarına ekleyebilecekler. Örneklerin paylaşıldığını görebiliyoruz. Oldukça gerçekçi duracaklarını söylemek mümkün.

İlk başta toplam 3 adet lens kullanıcılara sunulacak. Şirket, bu lenslere “AI Lens”, yani “yapay zekâ lensi” diyor. Bunlardan biri bir tilki lensi olacak. Kullandığınızda omzunuza bir tilki yanaşacak, rakunlu olanda ise rakunlar etrafınızı saracak. Çiçek lensinin de önünüze çiçekler geldiğini göreceğiz.

Tabii ki yapay zekâ lensleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Snapchat, her hafta yeni lenslerin kullanıcıların beğenisine sunulacağını belirtmiş. Lenslerin şirketin kendi video modellerinden güç aldığını da eklemiş.