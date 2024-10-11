Fortnite'ın her yıl Cadılar Bayramı dönemine özel gerçekleştirdiği Fortnitemares etkinliğinin fragmanı ve detayları paylaşıldı.

Epic Games, Fortnite'ın her yıl düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliği Fortnitemares'ı bu yıl da başlatmak üzere. Bu yılki etkinlik, korku ve heyecan dolu içeriklerle oyunculara bir kez daha Cadılar Bayramı atmosferini yaşatmayı hedefliyor.

Epic Games, etkinlik öncesinde etkinliğe dair bir oynanış fragmanı yayınladı ve bu fragman, oyunculara sunulacak iş birliklerine dair ipuçları veriyor. Fragmanda, pek çok farklı karakterin yer alıyor ve hayranların heyecanla beklediği içerikler gözler önüne seriliyor.

Fortnitemares 2024 fragmanı

Fortnitemares 2024, yarın sabah gerçekleşecek sunucu bakımı sonrası oyuncuların erişimine açılacak. Bu büyük güncelleme, oyunun 31.40 sürümüyle birlikte gelecek ve popüler korku filmlerinden tanınan karakterlerin Fortnite dünyasına dâhil olmasını sağlayacak.

Oyuna hangi yeni karakterler eklenecek?

Bahsi geçen karakterler arasında The Texas Chainsaw Massacre'dan Leatherface ve Testere serisinden Billy gibi ikonik karakterler yer alıyor. Bunun yanı sıra Tim Burton’ın kült filmi Edward Scissorhands'tan Edward ve Marvel evreninden Venom ile Mephisto da oyuncuların kontrolüne sunulacak.

Fortnitemares 2024 sadece karakterlerle sınırlı değil. Yeni oynanış öğeleri de oyuna dâhil edilecek. Oyuncular, patlayıcı balkabağı fırlatıcı gibi özel silahları ve Billy'nin meşhur üç tekerlekli bisikletini kullanma fırsatına sahip olacaklar.

Peki siz Fortnitemares 2024'e katılmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.