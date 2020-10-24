Facebook ve Twitter CEO'ları, New York Post'un bir haberine karşı aldıkları önlemden dolayı senato karşısına gönüllü olarak çıkmayı kabul etti. İki CEO, sansür politikalarının yanı sıra seçimler hakkında da senatoya bilgi verecek.

Bu ayın ortalarında sosyal medya platformları, New York Post haberlerine karşı ilginç ve birçok kişinin tepkisini çeken bir hareket yapmıştı. New York Post, Joe Biden'ın oğlunun bilgisayarından kötüleyen e-postalar aldıklarını açıklamıştı. Gazete, bu büyük iddiası için çok az kanıt sunmuştu.

Bu olayın ardından Facebook, haberin şirketin doğruluk kontrolü yapan ortaklarının elinden geçinceye kadar yayılmasını engelleyeceğini açıklamıştı. Facebook adına konuşan bir yetkili, bunun şirketin yanlış bilgiyi yaymaya karşı uyguladığı standart bir prosedür olduğunu söylemişti.

Twitter ve Facebook CEO'ları senato karşısında olacak:

Öte yandan diğer sosyal medya devi Twitter, New York Post'un haberinin yer aldığı tüm Tweetlerde URL'yi engellemişti. Twitter, bu eyleminin nedenini 'ele geçirilen materyalin dağıtılma politikasına bağlamıştı. Sosyal medya devlerinin aldığı bu önlemler, devlerin anti muhafazakâr siyasi önyargılarının olduğu hakkında iddialar ortaya çıkarmıştı.

İşte tüm bunların ardından Facebook ve Twitter CEO'ları Mark Zuckerberg ve Jack Dorsey, 17 Kasım gününde Senato Yargı Kurulu'nun karşısına gönüllü olarak çıkmayı kabul etti. Komite'nin duyurusuna göre sosyal medya devleri, komite karşısına çıkaran platformlarının sansür politikalarını ve New York Post haberinin susturulması hakkında ifade verecek.

Komite, şirketlerin New York Post'un haberine karşı yaptığı hareketin yanı sıra önemli bir konu hakkında daha tartışacak. 17 Kasım günü, ABD'de yapılacak seçimlerden tam 2 hafta sonraya işaret ediyordu. Dolayısıyla komite, CEO'larla birlikte 2020 seçimlerinin platformlar tarafından nasıl ele alındığını da gözden geçirecek.

Sosyal medya devi Twitter, bundan bir hafta önce yaşanan sorunun ardından ele geçirilmiş materyaller politikasında bir güncelleme yapmıştı. Bu güncellemeyle birlikte platform, ele geçirilmiş olabileceği düşünülen haberleri kısıtlamak yerine haberlerin paylaşıldığı Tweetlere bir etiket yerleştirecekti.